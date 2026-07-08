台湾食安危机｜高雄再增29家食肆涉用致癌油 飨食天堂、西堤牛排在列

台湾爆发近年最严重的食安风暴，一级致癌物「毒沙律油」正疯狂席卷全台餐饮业！台湾著名大厂「中联油脂」生产的大豆沙律油，日前被验出一级致癌物「苯骈芘（BaP）」超标4倍，高达1,300公吨异常油品流入市面，多达360家下游食品及餐饮商中招。

据中时新闻网报道，高雄市卫生局今日（8日）公布最新一波下游黑名单，单日再追加29家餐饮与量贩业者，令当地受波及商家增至49家。最令人震惊的是，王品、飨宾、汉来美食等台湾连锁餐饮巨头均赫然在列，大批港人热门台湾「打卡」餐厅集体失守，各大集团今日纷纷发表紧急声明回应。

相关新闻：台湾食安危机︱沙律油验出一级致癌物 1300吨产品流入市面包括火锅店

业界急发声明

高雄市卫生局指出，最新一波被点名的29家业者中，王品集团旗下的「西堤牛排」和「陶板屋」等多家高雄分店，被查出曾使用问题「益康大豆沙拉油」。王品集团随即回应，上周接获政府公告后，第一时间已全面停用及封存相关批号油品，目前供餐安全无虞。

台湾致癌毒油风暴延烧，屏东制造商「台湾有明」有33项产品供货35家下游业者，屏县府8日要求立即停售、全面下架。屏县府

另一餐饮巨头飨宾集团旗下的知名自助餐「飨食天堂」（高雄店、梦时代店），以及「真珠义享店」、「旭集义享店」，亦被查出曾使用受污染的「福寿健味香油」。飨宾强调，集团秉持最高食安预警原则，早在当局稽查前已完成该厂商供应香油的停用、下架和封存，并全面改用合格供应商产品。

此外，汉来美食集团旗下「汉来海港（汉神巨蛋店）」、「汉来蔬食」及「汉来大饭店巨蛋会馆宴会厅」等，亦被查出使用问题「福寿健味香油」及享记超标麻辣油。汉来美食表示，已配合当局全面下架问题油品，并改采大成及美食家等合格品牌，确保顾客安全。

原料巴西黄豆疑高温烘烤致癌

台中市及高雄市卫生局近日派专家深入中联油脂厂区稽查，初步判定生产设备及制程无异常，怀疑污染源出在进口的原料「巴西黄豆」。因当地农民为降低黄豆含水量，多采用「火烧烘烤法」，可能在重复加热和控温不当下产生「苯骈芘」污染。

医学专家指出，「苯骈芘」属一级致癌物，若长期高剂量摄入会增加罹癌风险，但若孕妇及幼童仅是零星误食，代谢系统很快就能排出体外，毋须过度恐慌。高雄市长陈其迈已下令，「只要确定用到问题油的加工食品一律下架」，当局正全速追查其余油品流向。

