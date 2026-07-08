Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾食安危机｜高雄再增29家食肆涉用致癌油 飨食天堂、西堤牛排在列

两岸热话
更新时间：17:07 2026-07-08 HKT
发布时间：17:07 2026-07-08 HKT

台湾爆发近年最严重的食安风暴，一级致癌物「毒沙律油」正疯狂席卷全台餐饮业！台湾著名大厂「中联油脂」生产的大豆沙律油，日前被验出一级致癌物「苯骈芘（BaP）」超标4倍，高达1,300公吨异常油品流入市面，多达360家下游食品及餐饮商中招。

据中时新闻网报道，高雄市卫生局今日（8日）公布最新一波下游黑名单，单日再追加29家餐饮与量贩业者，令当地受波及商家增至49家。最令人震惊的是，王品、飨宾、汉来美食等台湾连锁餐饮巨头均赫然在列，大批港人热门台湾「打卡」餐厅集体失守，各大集团今日纷纷发表紧急声明回应。

相关新闻：台湾食安危机︱沙律油验出一级致癌物 1300吨产品流入市面包括火锅店

业界急发声明

高雄市卫生局指出，最新一波被点名的29家业者中，王品集团旗下的「西堤牛排」和「陶板屋」等多家高雄分店，被查出曾使用问题「益康大豆沙拉油」。王品集团随即回应，上周接获政府公告后，第一时间已全面停用及封存相关批号油品，目前供餐安全无虞。

台湾致癌毒油风暴延烧，屏东制造商「台湾有明」有33项产品供货35家下游业者，屏县府8日要求立即停售、全面下架。屏县府
台湾致癌毒油风暴延烧，屏东制造商「台湾有明」有33项产品供货35家下游业者，屏县府8日要求立即停售、全面下架。屏县府

另一餐饮巨头飨宾集团旗下的知名自助餐「飨食天堂」（高雄店、梦时代店），以及「真珠义享店」、「旭集义享店」，亦被查出曾使用受污染的「福寿健味香油」。飨宾强调，集团秉持最高食安预警原则，早在当局稽查前已完成该厂商供应香油的停用、下架和封存，并全面改用合格供应商产品。

此外，汉来美食集团旗下「汉来海港（汉神巨蛋店）」、「汉来蔬食」及「汉来大饭店巨蛋会馆宴会厅」等，亦被查出使用问题「福寿健味香油」及享记超标麻辣油。汉来美食表示，已配合当局全面下架问题油品，并改采大成及美食家等合格品牌，确保顾客安全。

原料巴西黄豆疑高温烘烤致癌

台中市及高雄市卫生局近日派专家深入中联油脂厂区稽查，初步判定生产设备及制程无异常，怀疑污染源出在进口的原料「巴西黄豆」。因当地农民为降低黄豆含水量，多采用「火烧烘烤法」，可能在重复加热和控温不当下产生「苯骈芘」污染。

医学专家指出，「苯骈芘」属一级致癌物，若长期高剂量摄入会增加罹癌风险，但若孕妇及幼童仅是零星误食，代谢系统很快就能排出体外，毋须过度恐慌。高雄市长陈其迈已下令，「只要确定用到问题油的加工食品一律下架」，当局正全速追查其余油品流向。
 

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
40分钟前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
6小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
5小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
4小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
12小时前
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
影视圈
7小时前