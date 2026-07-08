超强台风巴威︱「超级巨兽」逼近台东 超市货架被抢购一空

华南与台湾正遭受双重天灾威胁！除了广西及广东正全力应对大洪水外，西北太平洋的超强台风「巴威」亦步步逼近台湾。台湾气象部门今日（8日）表示，「巴威」目前仍维持强烈台风（强台）级别，暴风半径达380公里，预料10日（周五）晚至11日（周六）最接近台湾，不排除与地形产生交互作用而直接登陆。受台风预期心理影响，台东市区昨日傍晚起掀起「抢菜潮」，各大超市及街市的蔬果货架一度被扫购一空，民众纷纷提前囤货备战。

台东掀抢购备粮潮 菜价涨照扫空

据中时新闻网报道，超台「巴威」来势汹汹，暴风圈侵袭台东的机率已突破50%。昨日（7日）傍晚下班时段起，台东市区的连锁超市涌现采购人潮。虽然今日上午店员忙着搬运一箱箱新鲜叶菜补货，但随即又被抢购。一街之隔的中央传统市场买气同样热络，有菜贩指出，今日买气较平日激增两至三成，不少市民提早收摊。不过，亦有主妇大叹菜价明显上涨，尤其叶菜类最有感，「一小把就要60元新台币（下同，约14港元）」，一趟买齐蔬果与肉类便花费近2,000元（约490港元）。

巴威台风来袭前夕，台东市区超市7日傍晚涌现采买人潮，蔬果区货架被扫一空。 中时

各国预报路径显著向台修正

有趣的是，台东当地近日流传一句「台风预报法」在社交平台Threads引发热议。有民众在富冈渔港拍下清晰看见远方兰屿岛的照片，直呼印证了长辈口中「看得到兰屿，就代表台风要来了」的说法。气象专家解释，这是因为台风外围环流带来下沉气流，使大气变得干燥、能见度大幅提升所致。

据中央社，台气象专家吴圣宇分析，随着太平洋高压西伸趋势明确，各国最新预报路径正「显著向台湾陆地修正」，「巴威」最可能经过的热区已调整至台湾北部、东北部近海一带，路径极接近典型的「西北台」。由于巴威体型极为巨大，这「超级巨兽」在10日深夜至11日清晨通过近海时，极易因中央山脉的地形效应产生路径摆动，不排除有意外登陆台湾的可能。

台湾气象部门预测「巴威」路径。台气象部门

最快明日发陆警

台气象署预报员叶致均指出，若路径不变，最快明日（9日）白天发布海上台风警报，深夜至10日清晨发布陆上台风警报。10日晚至11日将是风雨最剧烈的关键期。全台交通部门已拉起警报，台9线北宜公路、台2线滨海公路等均列入警戒。而今年5月刚通车、位于淡水河口的台61线淡江大桥，10日晚平均风速若达8级将降低速限，达10级则会立即实施封路。