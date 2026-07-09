Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超强台风巴威︱「巨兽」转向逼近台湾 最快今深夜发陆警 超前部署防灾

两岸热话
更新时间：09:35 2026-07-09 HKT
发布时间：09:35 2026-07-09 HKT

历史罕见的「巨兽」超强台风来袭，全台湾正面临极其严峻的防台大考验！今年西北太平洋最强台风「巴威」今日（9日）起正式北转，正以泰山压顶之势朝台湾西北方向逼近。台湾中央气象署表示，预计于今日下午发布海上台风警报，最快今日深夜至明日（10日）清晨发布陆上台风警报。

气象专家警告，巴威暴风半径达380公里，为台湾近25年来面积最大的「台风巨兽」，10日晚至11日（周六）侵台期间，中部以北、东北角及全台山区必须严防「致灾性」暴雨，甚至可能出现「毁灭性」强风。

台湾气象部门预测「巴威」路径。台气象部门
台湾气象部门预测「巴威」路径。台气象部门

台北派沙包、基隆吊起数十游艇

面对来势汹汹的「来者不善」巨兽，台湾各地已进入最高防御状态。上月因暴雨酿成严重水浸的台北市内湖区，当局今日已紧急向低洼地区居民免费派发沙包；新北市福隆沙滩正举行沙雕艺术季，主办单位出动重型机械筑起高达三米的巨型沙墙，严防风暴潮巨浪冲毁艺术品。

去年在风暴中损失惨重的基隆游艇码头，今次采取「超前部署」，连夜将码头内数十艘小艇及游艇吊上岸避风。与此同时，全台渔民、农民正与时间竞赛抢收农作物，来往离岛马祖的台马海运今日起亦宣布全面停航3日。

台东人流传「兰屿预报法」。 threads@i.am.ayi
台东人流传「兰屿预报法」。 [email protected]

东北角慎防「毁灭性」15级狂风

气象专家林得恩指出，强台巴威由于进行了「眼墙置换」，暴风半径与十级风半径分别扩张至380公里及180公里。虽然其移动速度略为变慢，导致海陆警发布时间稍为延后，但这意味著其在台湾周边肆虐及滞留的时间将会延长，预估暴风圈要到周日（12日）上午才能完全脱离台湾。

气象专家吴圣宇及吴德荣均强调，巴威的路径与历史上造成严重灾情的「西北台」高度相似，预料中心在11日将贴近台湾东北角近海北上。届时，最接近台风眼墙的彭佳屿、东北角及北海岸一带，将面临极其恐怖、时速超越15级的「毁灭性」强风；中部以北及各山区亦需严防致灾性大量降雨。

航班影响

中华航空8日宣布，持搭乘日为今年7月9日至11日的华航机票，在7月31日前更改订位将免收改票手续费。9日 CI122/CI123桃园往返冲绳航班提前；10日桃园往返冲绳航班CI120/CI121 、CI122/CI123，以及高雄往返冲绳航班CI132/CI133皆取消；晚间6时后桃园飞往美加、欧洲、澳洲航班也取消。

国泰航空7日宣布，豁免「往返台北高雄航班」重新订位及更改航点的手续费用。凡自7月6日前出票，或原定旅游日期为9日至11日的机票皆适用，旅客须于11日前完成更改，改期出发日则须在8月31日前。

巴威台风来袭前夕，台东市区超市7日傍晚涌现采买人潮，蔬果区货架被扫一空。 中时
巴威台风来袭前夕，台东市区超市7日傍晚涌现采买人潮，蔬果区货架被扫一空。 中时

台东掀抢购备粮潮 菜价涨照扫空

据中时新闻网报道，超台「巴威」来势汹汹，暴风圈侵袭台东的机率已突破50%。7日傍晚下班时段起，台东市区的连锁超市涌现采购人潮。虽然今日上午店员忙着搬运一箱箱新鲜叶菜补货，但随即又被抢购。一街之隔的中央传统市场买气同样热络，有菜贩指出，今日买气较平日激增两至三成，不少市民提早收摊。不过，亦有主妇大叹菜价明显上涨，尤其叶菜类最有感，「一小把就要60元新台币（下同，约14港元）」，一趟买齐蔬果与肉类便花费近2,000元（约490港元）。

 

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
12小时前
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
10小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
14小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
14小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
21小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
17小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
15小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
23小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
19小时前