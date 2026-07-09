超强台风巴威︱「巨兽」相当于9个浙江省 台湾已发海警 超前部署防灾

历史罕见的「巨兽」超强台风来袭，全台湾正面临极其严峻的防台大考验！今年西北太平洋最强台风「巴威」今日（9日）起正式北转，正以泰山压顶之势朝台湾西北方向逼近。台湾气象部门9日下午2时30分针对强台巴威发布海上台风警报，首波警戒区域包括台湾东北部海面、台湾东南部海面（含兰屿、绿岛）、巴士海峡航行及作业船只应严加戒备。预计陆上台风警报会在10日清晨发布。

卫星图的台风巴威。台湾气象部门



内地界面新闻报道，台风「巴威」强度较昨天有所减弱，今晨5时，「巴威」中心附近最大风力16级（55米/秒），仍属超强台风级别。从衞星云图上看，「巴威」环流直径仍超1200公里，云系覆盖面积近94万平方公里，体型巨大，约相当于9个浙江省陆地面积。

台湾气象专家警告，巴威暴风半径达380公里，为台湾近25年来面积最大的「台风巨兽」，10日晚至11日（周六）侵台期间，中部以北、东北角及全台山区必须严防「致灾性」暴雨，甚至可能出现「毁灭性」强风。

台湾气象部门预测「巴威」路径。台气象部门

台北派沙包、基隆吊起数十游艇

面对来势汹汹的「来者不善」巨兽，台湾各地已进入最高防御状态。上月因暴雨酿成严重水浸的台北市内湖区，当局今日已紧急向低洼地区居民免费派发沙包；新北市福隆沙滩正举行沙雕艺术季，主办单位出动重型机械筑起高达三米的巨型沙墙，严防风暴潮巨浪冲毁艺术品。

去年在风暴中损失惨重的基隆游艇码头，今次采取「超前部署」，连夜将码头内数十艘小艇及游艇吊上岸避风。与此同时，全台渔民、农民正与时间竞赛抢收农作物，来往离岛马祖的台马海运今日起亦宣布全面停航3日。

东北角慎防「毁灭性」15级狂风

气象专家林得恩指出，强台巴威由于进行了「眼墙置换」，暴风半径与十级风半径分别扩张至380公里及180公里。虽然其移动速度略为变慢，导致海陆警发布时间稍为延后，但这意味著其在台湾周边肆虐及滞留的时间将会延长，预估暴风圈要到周日（12日）上午才能完全脱离台湾。

气象专家吴圣宇及吴德荣均强调，巴威的路径与历史上造成严重灾情的「西北台」高度相似，预料中心在11日将贴近台湾东北角近海北上。届时，最接近台风眼墙的彭佳屿、东北角及北海岸一带，将面临极其恐怖、时速超越15级的「毁灭性」强风；中部以北及各山区亦需严防致灾性大量降雨。

航班影响

中华航空8日宣布，持搭乘日为今年7月9日至11日的华航机票，在7月31日前更改订位将免收改票手续费。9日 CI122/CI123桃园往返冲绳航班提前；10日桃园往返冲绳航班CI120/CI121 、CI122/CI123，以及高雄往返冲绳航班CI132/CI133皆取消；晚间6时后桃园飞往美加、欧洲、澳洲航班也取消。

国泰航空7日宣布，豁免「往返台北高雄航班」重新订位及更改航点的手续费用。凡自7月6日前出票，或原定旅游日期为9日至11日的机票皆适用，旅客须于11日前完成更改，改期出发日则须在8月31日前。

巴威台风来袭前夕，台东市区超市7日傍晚涌现采买人潮，蔬果区货架被扫一空。 中时

台东掀抢购备粮潮 菜价涨照扫空

据中时新闻网报道，超台「巴威」来势汹汹，暴风圈侵袭台东的机率已突破50%。7日傍晚下班时段起，台东市区的连锁超市涌现采购人潮。虽然今日上午店员忙着搬运一箱箱新鲜叶菜补货，但随即又被抢购。一街之隔的中央传统市场买气同样热络，有菜贩指出，今日买气较平日激增两至三成，不少市民提早收摊。不过，亦有主妇大叹菜价明显上涨，尤其叶菜类最有感，「一小把就要60元新台币（下同，约14港元）」，一趟买齐蔬果与肉类便花费近2,000元（约490港元）。