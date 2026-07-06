台湾幼稚园职员9日涉虐打20童数百次 家长掟鸡蛋抗议当局最快周三「杀校」

台湾基隆一间贵族私立幼儿园（港称幼稚园），被揭发暴力对待幼童，家长称仅翻看9天的CCTV，已发现约500次疑似虐待儿童动作，包括暴力拉扯、踢踹、指捏甚至勒颈，涉及逾20名孩童，部份小孩手臂出现多处瘀青。消息传开后，引发家长怒火，聚集到校门前抗议要求政府问责，更有人将大量鸡蛋掷向学校泄愤；而涉事幼园最快周三被「杀校」。

涉拉扯踢踹「搣」幼童

综合台媒报道，涉事幼稚园为基隆七堵的名人幼儿园。该校有家长6月17日为孩子洗澡时发现臂有多处异常瘀青，经追问揭发是幼园教保员动粗捏伤。该家长投诉及公开事件后，事件不断发酵，越来越多家长发现子女同样疑遭幼园人员粗暴对待。



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有周姓家长指出，经家长投诉追究，仅查看了9天的CCTV，便发现疑被虐待的片段超过500个，涉及拉扯、踢踹、指捏甚至勒颈。目前发现涉及的受虐待的幼童已超过20名，质疑长期以来有多少孩子曾经受害。

2职员终身不可再任教保工作

家长不满市政府及教育部门监管不力，事件被揭发后又反应缓慢，至今逾两星期仍要受影响家长自行找学校。调查超过半个月，至3日市政府才证实事件中有2名教保员拉扯、孤立幼儿等管教不当，2人各被罚40万新台币、终身不可再任教保员，幼园负责人判6万新台币罚锾，幼园停止招生一年。

惩处结果继续引起家长不满，认为处理过慢又处罚过轻，4日十多名家长在校外示威，要求教育处负责人下台及向校内掟鸡蛋。基隆市府同日再发声明，指加速调查本案，最快可于周三公告废止该幼儿园设立许可；至于基隆市府教育处长徐嬿立则请辞下台。

而6日早上，官方公布案中2名虐待幼童教保员姓名，分别是林佳静、刘可婕，企图平息公众怒火。