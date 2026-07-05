台湾关西浮尸｜池塘捞出「无头无四肢」人体躯干 证实为失踪3年男子

台湾新竹县发生一宗极为骇人的发现浮尸案。新竹县关西镇一座大池塘，昨日（4日）傍晚被人发现一具浮尸，警消将其打捞上岸后，惊觉遗体残缺不全，竟然「无头颅、无四肢、无下半身」，仅剩上半身躯干。警方随后凭死者身上衣物的证件成功联络家属，证实死者为已失踪长达3年的55岁李姓男子，警方初步排除他杀嫌疑，今日（5日）早上由检察官与法医进行相验以查明死因。

寻获证件证实身份

据台湾《自由时报》报道，昨日傍晚5时许，有民众在新竹关西仙草加工厂附近一座大型公有池塘，赫然发现水面漂浮着一具尸体，吓得立即报警。消防人员接报赶抵现场进行打捞作业，岂料将遗体捞起时，发现仅剩下躯干部分。由于当时天色渐暗，为安全起见，搜救人员暂时停止了进一步的打捞。

台湾民众惊见池塘浮尸，仅剩躯干，证实为失踪3年男子。 台新竹县消防局

台湾民众惊见池塘浮尸，仅剩躯干，证实为失踪3年男子。 台新竹县消防局

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警方在封锁现场调查时，发现死者躯干上的衣物依旧完整，并顺利在衣物口袋内搜出身份证件。经联系家属到场指认，最终证实死者为55岁的李姓男子。家属向警方悲恸表示，李男早在2023年3月便因不明原因突然失踪，当时已立刻报案协寻，未料在经历长达3年的等待后，如今重见竟已成一具冰冷残躯。

研判陈尸水底逾两年

现场办案人员透露，死者躯干虽然衣物完整，但因长年浸泡在水中，内部的骨骸早已出现严重的解体、甚至呈现化成灰的状态，据此研判李男恐怕已死亡超过两年。

报道指，目前警方初步排除他杀的可能性，家属对此亦无提出意见，全案已报请新竹地检署检察官偕同法医于今日早上进行相验，以查明确切死因，后续搜救人员亦会持续打捞其余的身体部位。