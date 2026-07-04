台首座动物「老人院」启用 认养享终身免费医疗

和毛孩一起变老！全台首座动物长期照顾园区昨在金正式启用，针对照顾年老、失智，甚至患身心障碍的动物。市长侯友宜昨宣布2项动物福利措施，包括认养长照动物可享终身免费医疗，及开办动物长照复健教育免费课程。

新北市中和动物之家转型为全台首座动物长照园区，昨日举行启用典礼。「动物长照」指当毛孩年纪渐增，患老年疾病或有身心障碍状况时，接受更细心的呵护和照顾。

全台首座动物长期照顾园区昨在新北市正式启用。中时

全台首座动物长期照顾园区昨在新北市正式启用。中时

联合新闻网此前报道，该园区年纪最大的是15岁黑狗奶奶「小乖」，因年迈腿部无力，大部分时间躺卧在地板上，晒着太阳，瞇着眼睛，享受着岁月静好的晚年生活。园内还有20多只老毛孩患白内障，以及漏尿、漏粪等问题，需义工们安抚情绪和照顾。

侯友宜致辞表示，长照园区正式落成启用，象征在动物福利及友善照顾动物的精神上又迈向新的里程碑。「人类有的状况，动物也都会有」，希望大家都能把毛宝贝当成家庭的一份子，好好照顾牠们到终老。

中和动物之家目前收容逾200只狗猫，这次转型增设了动物长照复健设施及户外运动区。建筑设计方面，园区设置低矮观景窗，让行动不便的毛孩也能享受阳光与户外景观。