台湾食安危机︱沙律油验出一级致癌物 1300吨产品流入市面包括火锅店

台湾爆发食物安全事故。卫福部食药署周二（6月30日）接获中联油脂股份有限公司主动通报，旗下大豆沙拉油（沙律油）经自主检验检出致癌物「苯骈芘」（BaP）超标，泰山、福寿、福懋15产品下架回收。台湾林口长庚医院毒物科主任颜宗海指出，苯骈芘是国际公认的一级致癌物质，吃下肚将让3种癌症机会大增。

事件曝光后轰动全台，随后有更多细节曝光。有指自4月8日开始，有约1300公吨的大豆沙律油流入市面，除了本土外，部份更是已经外销。有关产品除了超市，连有经营火锅烧肉的台湾知名餐饮集团王品，都曾使用受影响的油品。最新消息指，各县市政府及四大超商正继续清查、下架，其中双北市发现已有57所学校曾使用问题油品。

双北57间学校曾使用

台湾公卫师公会表示，苯骈芘属于多环芳香烃（PAHs）的一种，被国际癌症研究总署（IARC）列为第一类致癌物，常见于有机物不完全燃烧、高温加工或环境污染情况，也可能污染食用油脂及部分食品。



苯骈芘主要透过饮食进入人体，具有高度亲脂性，容易累积于油脂类食品中，单次食用未必造成急性危害，但长期反复暴露可能增加基因突变及癌症风险。

台湾沙律油是甚么？

有别与香港的食油，台湾沙律油是甚么？原来沙律油名称最早由日本食品公司「日清」取名，因当年开发可生食又能应用在生食沙律中的油品，直接取名「沙拉油」，以强调其特色，并沿用至今。