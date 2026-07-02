Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国台办解读习近平涉台讲话 指彰显坚定推进祖国统一大业

两岸热话
更新时间：15:16 2026-07-02 HKT
发布时间：15:16 2026-07-02 HKT

中共总书记习近平在昨日（7月1日）的中共建党105周年大会上发表重要讲话，当中提及台湾问题。国台办今日解读指，习的讲话展现出团结广大台湾同胞、深化两岸交流合作和融合发展的诚意善意，表明坚决打击台独分裂势力、反对外部势力干涉的坚定意志，彰显坚定推进祖国统一大业的坚强决心。

相关新闻：建党105周年︱习近平：清除一切损害党先进性 侵蚀党健康因素

习近平昨日在重要讲话中的涉台部份，指要坚持一个中国原则和「九二共识」。国台办发言人朱凤莲今日表示，习的讲话，显示解决台湾问题实现统一，是中共矢志不渝的历史任务。

朱凤莲指， 中国共产党成立105年来，始终关注台湾前途命运和台湾同胞利益福祉，始终为解决台湾问题实现祖国统一不懈奋斗。

她说习近平深刻把握历史大势和台海形势，深刻阐明对台工作的大政方针，为两岸关系发展进一步指明方向，是做好新时代对台工作的根本遵循和行动指南。

最Hit
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
4小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
2小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
9小时前
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
6小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
22小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
2小时前
大棋盘︱黄锦辉酒驾抢七一焦点 显政治警觉性不足 政圈料手尾长：在内地「双开」是基本动作
02:31
大棋盘︱黄锦辉酒驾抢七一焦点 显政治警觉性不足 政圈料手尾长：在内地「双开」是基本动作
政情
7小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
3小时前