国台办解读习近平涉台讲话 指彰显坚定推进祖国统一大业

中共总书记习近平在昨日（7月1日）的中共建党105周年大会上发表重要讲话，当中提及台湾问题。国台办今日解读指，习的讲话展现出团结广大台湾同胞、深化两岸交流合作和融合发展的诚意善意，表明坚决打击台独分裂势力、反对外部势力干涉的坚定意志，彰显坚定推进祖国统一大业的坚强决心。



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习近平昨日在重要讲话中的涉台部份，指要坚持一个中国原则和「九二共识」。国台办发言人朱凤莲今日表示，习的讲话，显示解决台湾问题实现统一，是中共矢志不渝的历史任务。

朱凤莲指， 中国共产党成立105年来，始终关注台湾前途命运和台湾同胞利益福祉，始终为解决台湾问题实现祖国统一不懈奋斗。

她说习近平深刻把握历史大势和台海形势，深刻阐明对台工作的大政方针，为两岸关系发展进一步指明方向，是做好新时代对台工作的根本遵循和行动指南。