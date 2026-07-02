警界范冰冰︱台女警未上前线年领500次嘉奖 疑男警破案绩效当追求礼物

台湾警界一名有「警界范冰冰」、「安抚系女警」之称的人气警花，近日被举报安坐办公室却狂领500次嘉奖，疑有男警为讨女神欢心，将破案功绩当礼物。涉事警察分局证实，奖励程序有疏失，将撤销奖励。

所属分局：程序疏失将撤奖励

据台媒《镜报》报道，台北市警察局信义分局一名丁姓女警，因五官姣好，外形亮丽，被称为「警界范冰冰」、「安抚系女警」，经常代表警队宣传，包括登上「警光」电子月历，及经常获媒体报道，在网上人气也很高。

而根据台媒及警光新闻云资料，涉事女警为丁幼安。

报道指，丁幼安毕业于淡江大学法文系的警花，一直负责内勤职务，却在一年内狂获超过500次嘉奖，考绩较许多外勤刑警更高，严重与警界惯例，即刑事案件嘉奖须由前线参与员警申领相冲突，同僚于是举报。



相关新闻：日本中年男警派出所内 多次「约炮」20多岁警花双方被罚……

据知情人士透露，信义分局侦查队有些男警为对丁女献殷勤，不仅会主动帮丁女买早餐、便当与饮料，还常常主动分摊费用、关心她的工作情况；甚至有个别侦查队刑警为了讨丁女开心，竟将辛苦搜索得来的破案绩效「借花献佛」送给丁女。

信义分局表示，员警签陈刑事案件奖励时，程序涉有疏失，将待调查后撤销相关奖励。

至于检举所指的案件分工是否与奖励提报内容相符，以及丁女是否确有不实列名、取得多少奖励，仍待调查厘清。信义分局指出，已主动报请台北地检署检察官指挥侦办是否有伪造文书问题。