公关灾难︱台网红蔡阿嘎被指不尊重艺术家 12万人联署抵制逾20合作品牌

台湾元祖YouTuber、有粉丝数目以百万计的蔡阿嘎，因以AI图来与街头虹画家作品投票，被质疑不尊重艺术家，风波愈闹愈大下，蔡阿嘎虽已公开道歉，但网民仍发动退订及联署活动，目前已有逾12万人支持，称会抵制与蔡阿嘎合作的逾20个品牌的产品。

以AI图片对比发起投票

据《中时新闻网》报道，蔡阿嘎日前远赴日本旅游时，花了约1000日圆（约50元港币）请街头艺人为儿子绘制「似颜绘」， 没想到他事后竟将画作与AI生成的图片放在一起发起网路投票，此举意外引来日本网友关注，认为这是非常不尊重专业的行为。随即被日媒以「对日本画家太失礼」为题报道。

消息传回台湾后，大批网友气炸，砲轰他「丢脸丢到国外」、「重创台湾形象」，这也是他继「日本5家地雷店」事件后，再次因失言登上日媒版面。

期间，网上又流出疑是蔡阿嘎的私人粉丝群组「嘎哥护卫军GArmy」的对话截图，出现「林北嘎哥」发号施令，动员在社交平台向批评蔡阿嘎的言论开战。蔡阿嘎对此消息直承「嘎家军」两年前就招募了，「酸民能乱酸人，却不能被出征，双标。」

蔡阿嘎的言论进一步激起网民愤怒，27日下午，有人发起「抵制与蔡阿嘎合作品牌」的行动，甚至架设专门的抵制蔡阿嘎的网站，详细列出和蔡阿嘎合作的20多家品牌，包含GREENGOLD、TANITA、好神拖、OWNDAYS、WOKY沃厨、以及二伯的hahababy等，并要求厂商业者表态或是撤换代言。截稿前，已超过10万名网友表态参与，网站统计也有近3000人主动退订其YouTube频道。