Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姊弟恋命案︱台湾男跟踪器定位追杀 女友中逾十刀塞入水渠亡

两岸热话
更新时间：13:06 2026-06-28 HKT
发布时间：13:06 2026-06-28 HKT

台湾发生姊弟恋命案。有30岁男子不满网络结识的40岁女友，借去70万新台币（约17.2万港元）不还又疏远自己，在女友电单车上装上跟踪器，驾车到花莲撞倒对方再狠劈十多刀，女方手臂几被砍断，重伤下被人塞入路边水渠，终因伤重死亡。疑犯逃走期间，被警方追缉归案。

右手臂只剩皮肤相连

综合台媒报道，李姓女死者约40岁，6年前与30岁王姓男疑凶在网上结识成为情侣。王姓男子不满女友向他借了70万新台币，一直拖欠不还，又刻意疏远自己，认为被骗财骗感情。

来自南投的王男于是在李女的电单车上装上跟踪器，26日深夜驾车跟纵李女至花莲某公路旁，将李女撞倒，然后持开山刀连劈十多刀，李女身中多刀，右手臂只剩皮肤相连。王男之后将重创的李女，塞入路边水渠，之后逃走。

事发时，有民众目击李女被车撞倒，以为发生车祸报警。警方抵达调查时，发现水渠下有人呼救，发现奄奄一息的李女。由于李女在水渠深处，要待消防赶来救出，送院抢救延至27日凌晨1时许不治。

警方根据线索追捕王男，至27日凌晨1点50分在雪山隧道内发现王男车，他拒检冲撞警车，被警车前后包夹，停车被逮，依杀人罪嫌侦办。

 

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
20小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
17小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
6小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
6小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
2小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
20小时前
天文台于上午11时10分发出黄色暴雨警告
天文台上午11时10分发出黄色暴雨警告 广泛地区料受大雨影响
社会
2小时前
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
影视圈
16小时前
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
投资理财
7小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
22小时前