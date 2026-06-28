姊弟恋命案︱台湾男跟踪器定位追杀 女友中逾十刀塞入水渠亡

台湾发生姊弟恋命案。有30岁男子不满网络结识的40岁女友，借去70万新台币（约17.2万港元）不还又疏远自己，在女友电单车上装上跟踪器，驾车到花莲撞倒对方再狠劈十多刀，女方手臂几被砍断，重伤下被人塞入路边水渠，终因伤重死亡。疑犯逃走期间，被警方追缉归案。

右手臂只剩皮肤相连

综合台媒报道，李姓女死者约40岁，6年前与30岁王姓男疑凶在网上结识成为情侣。王姓男子不满女友向他借了70万新台币，一直拖欠不还，又刻意疏远自己，认为被骗财骗感情。

来自南投的王男于是在李女的电单车上装上跟踪器，26日深夜驾车跟纵李女至花莲某公路旁，将李女撞倒，然后持开山刀连劈十多刀，李女身中多刀，右手臂只剩皮肤相连。王男之后将重创的李女，塞入路边水渠，之后逃走。

事发时，有民众目击李女被车撞倒，以为发生车祸报警。警方抵达调查时，发现水渠下有人呼救，发现奄奄一息的李女。由于李女在水渠深处，要待消防赶来救出，送院抢救延至27日凌晨1时许不治。

警方根据线索追捕王男，至27日凌晨1点50分在雪山隧道内发现王男车，他拒检冲撞警车，被警车前后包夹，停车被逮，依杀人罪嫌侦办。