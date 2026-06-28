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台湾山难︱台中蝴蝶谷巨石坠落 16人银发团遭砸4死1伤

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更新时间：09:24 2026-06-28 HKT
发布时间：09:24 2026-06-28 HKT

台湾一队16人银发行山团27日于台中蝴蝶谷瀑布步道遇上落石，击中5人，导致4死1伤。

连日暴雨仍登山挨批

据台媒中时报道，事发于27日下午3时13分，该队登山团在经过蝴蝶谷瀑布步道1.4公里处时，突遭落石袭击，导致2男2女共4人当场失去呼吸心跳，1名70岁妇人头部撕裂伤，送东势农民医院治疗。

台中消防局接报后，派出12辆消防车、30名消防人员、4名义消，以及当地山难搜救协会人员到现场搜救。

由于事故地点位于山区步道深处，且地形崎岖，死者遗体至晚上9点多才运出登山口。死者分别为61岁叶男、63岁郑男、69岁姚女及57岁纪女。

报道指，行山团中包括79岁的前交通部长蔡堆。当地虽然连日下暴雨，但行山团有人指，因抵达时天气良好，决定如期上山。

山难在台湾行山圈中引起极大回响，许多人批评连日暴雨下仍坚持登山实属不智，「这种天气还跑去爬山」、「真的不懂这豪大雨的天气、到处淹水还去爬山，到底想要表示什么」、「我爬山20年了，遇到下雨天绝对不上山」、「连下一周的雨，土质会松动不能爬山，这不是常识吗」。

 

 
 
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