台湾暴雨｜花莲堰塞湖升至红色警戒 水位狂飙至70%逾200名居民撤离

台湾受锋面及西南风持续影响，全台多地连日暴雨不断，花莲山区更面临堰塞湖溃堤的严重威胁。位于花莲县万里溪上游的新增堰塞湖，因集水区暴雨不停，水位急剧上升至总容量的70%，蓄水量已突破104万吨。林业及自然保育署花莲分署评估后，今日（27日）中午决定将警戒级别由「黄色」紧急提升至最高级别的「红色警戒」。当局预测堰塞湖极可能在未来24小时内蓄满并出现溢流，地方政府随即采取强硬手段，在手机发送CBS细胞广播警报（防灾短讯），并由警方及消防强制撤离警戒区内合共72户、208名居民。

雨量达红色标准 最快明日溢流 封闭主要道路

综合台湾媒体报道，台湾气象部门数据显示，万里溪堰塞湖集水区前24小时的累积雨量与未来预测雨量已达到73毫米，正式触发发布红色警戒的强制标准。林保署花莲分署长黄群策指出，堰塞湖若持续承受强降雨，最快将于明天（28日）下午发生溢流，考量到山区天气存在极大的不确定性，必须即时采取最严格的防范措施。

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台政府对此高度戒备，行政院长卓荣泰已亲自下达疏散指示，内政部随即与农业部林保署进行灾区数据套叠。截至目前，万荣乡及凤林镇共7个村里的撤离名册已全部确认，受影响的208名居民已全数在军警协助下预防性撤离至安全避难所，涉事区域的多条主要道路亦已实施紧急封闭。

全台7县市豪雨特报 高雄桃源区防泥石流停班停课

除花莲堰塞湖危机外，气象部门目前已对高雄、台南、台中、云林等7个县市发出豪雨特报，其中云林县更可能出现极端大豪雨，当局呼吁低洼地区市民提防溪水暴涨、山泥倾泻（土石流）等灾害。

在南部重灾区，高雄市桃源区因面临极高的山泥崩塌及地质灾害风险，当地政府已宣布自今日上午8时起停班停课，并密切监控山区雨势，全力防范天灾夺命。

