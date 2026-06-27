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台风米克拉｜全台暴雨新竹县1死1失踪 铁骑连人带车被冲走｜有片

两岸热话
更新时间：08:44 2026-06-27 HKT
发布时间：08:44 2026-06-27 HKT

台湾受锋面及台风「米克拉」双重夹击，连日遭遇极端暴雨侵袭。气象部门针对全台19个县市发布大雨警报，高雄市及屏东县更拉响最高级别的「超大豪雨」警报。截至26日中午，全台累计录得超过480宗严重水浸灾情。高雄市、台南市、屏东县及新竹县宣布停班停课。新竹县至少1人死亡、1人失踪。

全台录逾480宗水浸

新竹市26日上午突降强降雨，瞬间时雨量平均高达45至50毫米。网民在社交平台分享影片显示，一名电单车骑士在光复高中前积水斜坡前行时跌倒，连人带车遭湍急洪水顺着斜坡冲走漂流，画面触目惊心。新竹市长高虹安表示，截至26日上午10时30分已接获超过130宗灾情通报，新竹县市宣布中午12时起停班停课。

暴雨期间，一名女子驾车期间被困，寻获时已经身亡。另有民众巡视农地后失联，家属估计可能跌落农地旁排水沟。基隆河上游累积雨量突破300毫米，为防止水位突破警戒水位，基隆河进行今年首次分洪。

台铁南段因积水双向停驶

雨量最为显著的高雄市，美浓、大树、旗山等地累积雨量逾500毫米。台南26日上午雨势强劲，大雨冲毁路基，有路面坍塌。台南仁德区整条街道被淹浸，商户损失惨重。当地有驾驶学校变成「水塘」，多辆车浸泡水中。台南这场暴雨由周四开始。

水利部门指出，全台480多宗水浸灾情主要集中在南部，仍有74宗未退水，当局已向屏东及花莲调派16台大型抽水机。台铁宣布纵贯线南段介乎台南与高雄之间部分路段因积水淹没轨道，双向停驶。

台北市及新北市自25日起亦暴雨连连，台北市内湖区累积雨量逾250毫米，新北市排洪道水位暴涨，多处实施交通管制。气象部门提醒强降雨仍将持续，市民应避免前往山区或低洼地区。

气象部门预计今日台南、高雄及屏东，局部地区亦有暴雨，呼吁民众要慎防水浸及山泥倾泻。

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