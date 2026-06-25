台湾医美爱尔丽偷拍案｜涉99名受害者 集团总裁遭求刑14年以上

台湾医美龙头爱尔丽偷拍案有新进展。新北地检署查出，该公司偷拍病患时间长达6年，共有包括4名未成年人在内的99名消费者遭到偷拍更衣或身体私密部位。检方今日（25日）宣布起诉集团总裁常如山、总经理刘贞华共7人，其中常如山遭求刑14年以上。

爱尔丽总裁常如山因涉及分店装设针孔偷拍起诉。 中时资料照

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中央社报道，检方调查发现，常如山、刘贞华等人从2019年开始至去年12月24日前，分别在台北松江店、台北忠孝店等7家诊所的角落，装设形似烟雾探测器的伪装型针孔监视器，窃录顾客更衣或身体私密部位。

有民众今年5月1日在爱尔丽诊所新北板桥店诊间更衣欲进行疗程时，发现伪装型监视器后报警，常如山等立即指示长年配合的厂商谢金亨拆除相关店铺的伪装型监视器及主机，并删除主机影像。警方5月3日深夜在爱尔丽诊所台中崇德店前拘捕谢金亨后，全案曝光。

检方斥责常如山、刘贞华自诩为台湾连锁医美龙头，并自称「安心医美」的良心企业，私下竟假借「内部管理、防范消费纠纷」名义，行集体监控偷拍之实，严重侵害隐私权，且毫无悔意，建议法院判处常如山有期徒刑14年以上，刘贞华13年以上。