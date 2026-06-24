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赖清德称「台湾前途2300万人的决定」 国台办：14亿中国人共同决定

两岸热话
更新时间：12:57 2026-06-24 HKT
发布时间：12:57 2026-06-24 HKT

国台办周三（24日）上午举行例行新闻发布会。对于台湾领导人赖清德近日发表，「台湾主权在民，中华民国与中华人民共和国互不隶属」、「台湾前途只有2300万人可以决定」，宣称「台湾愿与国际社会合作维持台海现状」等言论。

国台办发言人张晗说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，台湾是全体中国人的台湾，台湾的前途只能由包括台湾同胞在内的14亿多中国人共同决定。无论赖清德说什么、做什么，都改变不了台湾是中国领土一部分的历史和法理事实，阻挡不了祖国终将统一、也必将统一的历史大势。

张晗表示，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。民进党当局顽固坚持「台独」分裂立场，妄图改变两岸同属一个中国的台海现状，是对二战胜利成果的否定、是对战后国际秩序的挑战。

国际社会坚持一中原则、反对「台独」分裂普遍共识和岛内要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意，充分证明「台独」分裂没有出路，「反中抗中」注定失败。赖清德频频对外叫嚣，恰恰暴露其内心的焦虑与不安，坐实「台独」日益陷入穷途末路。

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