立陶宛总理辞职叫停与台湾合作谈判 候任总理表态盼与北京修复关系

台湾的欧洲外交工作面临重大挫折。立陶宛国家广播电视台（LRT）及多家外媒报道，立陶宛外交部于本周一（22日）证实，立国与台湾代表处就「经济合作行动计划」的谈判，已在双方同意下「无限期暂时搁置」。



周二（23日），立陶宛总理鲁吉涅内（Viktoras Pranckietis）正式宣布辞职，启动新内阁组建程序。随着当地亲建制及左翼政党达成执政协议，有望出任新总理的社民党主席辛克维丘斯（Mindaugas Sinkevičius）公开表态，期望立陶宛与中国的关系能尽快恢复至其他欧盟国家的正常水平，强调立国在外交上「不能那么与众不同」。

台外事部门坚称「友好不受影响」

面对立陶宛方面突然叫停经贸谈判，台湾外事部门昨日（23日）强硬回应，坚称台立双方的「友好合作」不受第三方影响，并指此次暂停只是立陶宛政府改组所致，双方深化经贸合作的决心不变。

相关新闻：台湾代表处或降名「台北」 立陶宛总理认输在冲得太前

立陶宛总理鲁吉涅内，曾指设「台湾代表处」是巨大错误。 路透社

然而，台湾岛内舆论对此官方说辞显然并不买账，认为立陶宛的政治转向等同「狠狠打了民进党当局一巴掌」。国民党「立委」叶元之公开质疑，民进党与前领导人蔡英文此前大肆吹捧立陶宛为「民主伙伴」，甚至为此设立了规模高达12亿美元（约93.6亿港元）的「中东欧投资基金」，承诺赴立国布局半导体产业。叶元之强烈要求当局公开说明该笔巨额投资项目的现状，向公众交代「投入大笔资金后，为何立陶宛仍转变立场」。

「台湾代表处」被指巨大错误

立陶宛于2021年不顾中方强烈反对，同意台当局在维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」，导致立陶宛与北京关系降至冰点，中方随后将两国外交关系降为代办级，并实施非正式贸易限制。然而，近年立陶宛国内对此决策批评声不断，认为来自台北的实质经济红利及投资成果微乎其微。

今年2月，已辞职的总理鲁吉涅内曾公开承认，允许设立所谓「台湾代表处」是巨大错误。立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）日前亦向现任外长布德里斯（Kestutis Budrys）发出「最后通牒」，指其能否保住职位，完全取决于能否修复与北京的关系。

中国外交部：沟通大门始终敞开

就立陶宛日前称已同意中方设立代办处，中国外交部发言人于22日回应表示，当前中立关系的困难和症结，在于立方违背一个中国原则，背弃了两国建交公报中的政治承诺。中方同立方的沟通大门始终敞开，希望新一届立陶宛政府能尽早采取实际行动，果断纠正错误，回到恪守一个中国原则的正确轨道，为中立关系正常化创造条件。