恐怖意外︱台南9旬妇脚卡床隙 一抽小腿整只脱落

台南发生恐怖意外。一名9旬妇人周一（22日）在家，不慎将脚卡在病床缝隙，由于事主患血管病变，一抽腿企图拉出，竟把小腿整段「扯甩」。消防赶到，紧急在附近茶饮店取来大量冰块保护断肢，病人送院急救后，目前情况稳定。

血管病变致腿部坏死

综合台媒报道，伤者患有血管病变，导致左小腿细胞逐渐坏死。22日下午近4时老妇在家休息时，左小腿意外卡入护理床缝隙，企图抽出时，左小腿严重变型脱落。

台南市消防局接报派员赶抵，发现老妇小腿几近断裂，于是立即到邻近的穆纳茶饮店求助，索取大量冰块以保存断肢送院。

茶饮店员工亦立即协助，提供大量冰块给消防，最终将老妇送院抢救，目前情况稳定。

参与取冰救援的消防员事后在Threads发文，感谢茶饮店无私协助，直言「我们会疯狂去穆纳文贤店买饮料的」。帖文迅即在台湾网络疯传，大量网民留言点赞，表示要「买爆」店家。涉事店家也留言谦称「我们应该的」。

老妇两名孙儿也分别留言，感谢救援的消防行动专业以及茶饮店的义助，表示日后经过会「买爆饮料」。