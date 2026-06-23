台湾新竹空军基地爆炸起火 致2军人1工人受伤

台湾空军新竹基地今日（23日）上午惊传气爆起火事故，现场一度黑烟冲天，附近不少居民更惊闻强烈爆炸巨响。共造成一名外判（委商）清洗油池的工人被烧烫伤送院，另有两名军人因吸入性呛伤在营内接受治疗，所幸三人均无生命危险。台湾陆军后勤指挥部中午发布紧急声明，初步研判是因外判商在清洗油池时抽油机故障而引发气爆。

清洗油池疑抽油机故障酿气爆

综合台媒报道，事发于今日上午9时56分，新竹市消防局接报指新竹空军基地内发生火警，初报为二级火，现场「有烟无火」且无人受困。消防局随即派遣三民、中山、竹光、香山等多个车组及大批人员火速入营救援。

据悉，事发当时，基地外围的居民皆能清晰看见军方营区内直窜天际的滚滚黑烟，并伴随多次沉闷的爆炸声，引发民众恐慌。

台湾陆军后勤指挥部于中午发表新闻稿说明案情。陆勤部指出，气爆地点位于该部下辖第三地区支援指挥部的新竹油料分库。今日上午，军方委托外判厂商在基地内实施油池清洗作业，期间怀疑因厂商的抽油机突然发生故障，在运转过程中起火，进而引发油气气爆。

气爆导致现场一名施工的外判商工人疑似受到烧烫伤，被紧急送往台大医院新竹分院救治；另有两名在旁协助的军人吸入浓烟，出现吸入性呛伤，目前留在营内接受军医治疗。陆勤部强调，三人均神志清醒、无生命危险。

陆勤部进一步澄清，起火点主要位于油槽的外侧，因此军方的核心军事设施与储油设备并未受到波及与损毁。案经新竹市消防局全力扑救，火势已于上午11时许被彻底扑灭，目前起火的油料分库已实施封锁。至于详细的气爆及起火原因，仍有待消防局火灾调查科进驻现场，进行采样与鉴定厘清。