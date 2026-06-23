Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾新竹空军基地爆炸起火 致2军人1工人受伤

两岸热话
更新时间：13:50 2026-06-23 HKT
发布时间：13:49 2026-06-23 HKT

台湾空军新竹基地今日（23日）上午惊传气爆起火事故，现场一度黑烟冲天，附近不少居民更惊闻强烈爆炸巨响。共造成一名外判（委商）清洗油池的工人被烧烫伤送院，另有两名军人因吸入性呛伤在营内接受治疗，所幸三人均无生命危险。台湾陆军后勤指挥部中午发布紧急声明，初步研判是因外判商在清洗油池时抽油机故障而引发气爆。

清洗油池疑抽油机故障酿气爆

综合台媒报道，事发于今日上午9时56分，新竹市消防局接报指新竹空军基地内发生火警，初报为二级火，现场「有烟无火」且无人受困。消防局随即派遣三民、中山、竹光、香山等多个车组及大批人员火速入营救援。

据悉，事发当时，基地外围的居民皆能清晰看见军方营区内直窜天际的滚滚黑烟，并伴随多次沉闷的爆炸声，引发民众恐慌。

台湾陆军后勤指挥部于中午发表新闻稿说明案情。陆勤部指出，气爆地点位于该部下辖第三地区支援指挥部的新竹油料分库。今日上午，军方委托外判厂商在基地内实施油池清洗作业，期间怀疑因厂商的抽油机突然发生故障，在运转过程中起火，进而引发油气气爆。

气爆导致现场一名施工的外判商工人疑似受到烧烫伤，被紧急送往台大医院新竹分院救治；另有两名在旁协助的军人吸入浓烟，出现吸入性呛伤，目前留在营内接受军医治疗。陆勤部强调，三人均神志清醒、无生命危险。

陆勤部进一步澄清，起火点主要位于油槽的外侧，因此军方的核心军事设施与储油设备并未受到波及与损毁。案经新竹市消防局全力扑救，火势已于上午11时许被彻底扑灭，目前起火的油料分库已实施封锁。至于详细的气爆及起火原因，仍有待消防局火灾调查科进驻现场，进行采样与鉴定厘清。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
18小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
6小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
3小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
17小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
5小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
19小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
16小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
18小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
3小时前