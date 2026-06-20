台新北住宅地下室躲「裸体怪男」 持水管刺向里长

近日，台湾新北市永和区一住宅发生陌生男子闯入事件。一名全身赤裸的男子躲藏在住宅地下室，住户惊恐报警，里长到场处理时险遭攻击。男子被强制送医后，隔天竟再次返回，声称自己是住户，但警方测试其持有的钥匙竟无法开启任何一扇大门。

6月18日下午3时许，有住户发现一名陌生裸男躲在地下室内，行为异常，随即通知里长及警方到场。里长到场了解情况时，男子情绪激动，竟持水管挥舞，要求他人离开，更将地下室门关上，场面紧张。里长表示当时感到危险，所幸警方迅速到场，依法将该男子强制送医评估及治疗。

然而，男子于19日晚间穿著医院病服再度现身同一住宅外，试图跟随住户进入大楼，并坚称自己就住在该处。住户不敢让其进入，再度报警处理。警方到场后，男子出示身上钥匙作为证明，但经实际测试，该串钥匙完全无法开启住宅内任何一扇门。警方随后再次将男子带离现场，进一步处理。

警方实际测试后，发现该串钥匙无法开启住宅内任何一扇门。东森新闻

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居民表示，短时间内发生两次类似事件，令人十分不安，担心男子可能再次返回社区，威胁住户安全。住户希望相关单位持续关注后续情况，加强巡逻及防范措施，以确保社区安宁。警方目前正调查男子身分及背景，事件详细原因仍在了解中。