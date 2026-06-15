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台北电影节︱伊朗经典译《换我吹了没？》被轰性暗示 主办方急取消中文名

两岸热话
更新时间：17:40 2026-06-15 HKT
发布时间：17:40 2026-06-15 HKT

台湾台北电影节2026即将举行，却闹出电影译名风波。伊朗经典电影《Harmonica（口琴）》被主办单位译成《换我吹了没？》，被外界质疑名字低俗有性暗示，舆论发酵下，台北电影节13日晚发公告，决定取消中文片名，仅保留英文片名《Harmonica》。

导演认同影迷质疑

综合台媒报道，台北电影节安排特别放映伊朗著名电影《Harmonica》，但该片的中文译名被主办单住译成《换我吹了没》，随即引发巨大批评声浪，认为易被引发性联想。

该片79岁导演阿米尔．纳德瑞（Amir Naderi）向知名电影粉专「无影无踪」表示，认同台湾影迷对片名的质疑，也支持影迷要求更改片名的诉求。

压力之下，台北电影节终在13日晚发公告，指注意到外界对《Harmonica》的中文译名的建议，又指电影译名的选择，向来涉及语言、文化转换、时代背景与沟通策略等多重考量，但充分理解到各界对此译名有著截然不同的解读。为避免语意失焦并回归电影艺术本身，台北电影节决定取消中文片名，后续仅保留英文片名《Harmonica》。

《Harmonica》是一部距今超过50年的经典电影，剧情围绕渔村少年因口琴引发的互动与冲突。

 

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