大S变星星︱香港天文学家杨光宇发现 小行星命名「徐熙媛」
更新时间：15:40 2026-06-15 HKT
发布时间：15:40 2026-06-15 HKT
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台湾女星（大S）徐熙媛去年初在日本染流感病逝，许多粉丝至今仍缅怀这位「永远的杉菜」。生前坚信外星人存在的大S，近日成为真星星，一颗由香港天文学家杨光宇发现的小行星，正式命名为「徐熙媛」。杨光宇过去发现多颗小行星，也以华人艺人命名，包括，林青霞、邓丽君、刘德华、张国荣、王菲等。
大S生前坚信有外星人
据红星新闻报道，国际天文学界官方近日发布的《小天体命名工作组公告》中，正式将第208663号小行星命名为「徐熙媛」（英文名:Xuxiyuan）。
发现第208663号小行星的，是香港业余天文学家、香港天文学会前会长杨光宇。他于2002年4月12日在美国亚利桑那州的沙漠之鹰天文台所观测并行现。当时，这颗小行星被给予了「2002GF11」的临时编号。
杨光宇在国际天文学界享负盛名，个人曾发现逾2000颗小行星，杨又喜欢将自己发现的星体，以华人重量级明星命名，过去便有林青霞、邓丽君、刘德华、张国荣、王菲等艺人，获杨光宇提名下，在宇宙中拥有专属的运行轨迹。
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