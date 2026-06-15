台设大陆民众联系窗口 仿CIA搜政军经情报

台湾国安局昨在官网上传长约1分多钟的简体字宣传视频，显示已建立「中国（大陆）民众联系窗口」，鼓励大陆民众及干部阶层，主动联系台方，提供有关大陆的政治、军事、经济及社会情报，同近年美国中央情报局在社媒拍片招募中国线人的手法相似。

AI技术下核实真实性成难题

有专家认为，台湾当局的做法在现阶段更偏向一种心理战术。国民党立委黄仁质疑，当前AI与伪造技术泛滥，台方能否确切核实情报的真实性将是一个大问题。

台湾国安局昨在官网上传长约1分多钟的简体字宣传视频。

这段名为《改变》的宣传影片由人工智能生成技术制成。片中出现类似北京人民大会堂门口的画面，主人角设定为大陆一名官员干部，声称不断目睹周遭同事无端遭到调查撤职，人人自危，「现在是时候做个改变了」。

台国安局在网站发文称，为广泛搜集大陆政治、军事、经济及社会情报，依据台《情报工作法》规定，并参考美国、英国、以色列等国情报机关做法，建置完成联系窗口，便利大陆民众主动提供情报。

该局又称，在联系窗口的网页设计上，高度重视「身份保密」，大陆民众在进入网页后，将区分位于「中国境内」或「海外」地区，并遵照6项安全指引，完成联系登录的动作。相关安全措施包括：使用外国品牌手机或平板、恢复原厂设定、连接不需要实名认证的WIFI、使用VPN软体与西方国家厂商的网络浏览器，以及开启无痕或私密浏览模式。