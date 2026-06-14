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妙龄女楼梯口一行为引男路人返转头 网民：人前亮丽，人后肮脏

两岸热话
更新时间：20:21 2026-06-14 HKT
发布时间：20:21 2026-06-14 HKT

一段疑是拍于台湾的影片，近日成为热话。片中有年轻女子在晚间突然走入路边楼宇，然后在楼梯口脱裤蹲下大便，之后不擦屁股便穿裤离开，怪异行径引得路过男子回路察看。网民纷纷批评女子行为无品，在居民家门留下「一旧金」。

网民：这人好淡定

Facebook专页「爆浆公社粉丝团」日前分享一段疑是拍于台湾的影片。

该段CCTV拍到的影片，显示一名年约20岁，头戴白色帽，穿灰色T恤及短裤的女子，在9日凌晨1时许，突然走进「骑楼」旁的民宅楼梯前，脱裤蹲下大便，全程约35秒。

女子办完大事后，没有擦屁股便穿回短裤，双手分别提著手袋及一个白胶袋离开。

过程中有穿绿色T恤男子经过，发现白帽女蹲在楼梯口，行为古怪，于是留在约10米外等候，待白帽女离开便折返到楼梯口察看，才发现该女子留下大便。

网民留言，「难怪很多裤子一脱臭气熏天」、「可怜跟畜牲一样」、「人前亮丽，人后肮脏」、「妳是『人』耶！又不是狗」、「那个路人是故意又绕回来想吃她的X吗」、「这人好淡定…」。

 

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