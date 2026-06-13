《逐玉》张凌赫｜男神帅气现身海峡论坛 喊话台胞：多跨越海峡来大陆走走｜有片

因主演热播华语剧《逐玉》而在台湾人气爆灯的大陆知名男演员张凌赫，今日（13日）上午现身在福建厦门举行的第十八届海峡论坛大会。他一出场随即引发全场与会者惊呼与掌声，众多粉丝纷纷举起手机拍照留念。张凌赫在台上更贴心地以闽南语「大家好」开场，并在会后向媒体证实近期已收到不少台湾朋友的赴台邀请。

「武安侯」魅力无法挡

张凌赫凭借《逐玉》中饰演「武安侯」一角迷倒大批台湾观众，在岛内积攒了极高人气。国民党主席日前更称有台湾年轻人向她反映：「大人为什么把两岸关系搞得这么复杂，只要叫张凌赫来台湾就好了，两岸就和解了。」 虽然此愿望尚未实现，但他今日现身厦门海峡论坛大会已掀起全场热潮。大陆国台办发言人亦对此回应，表示一贯支持两岸影视文化界「双向奔赴」，乐见大陆艺人赴台交流。

相关新闻：《逐玉》张凌赫︱粉丝逼爆玻璃活动临时取消 工作室发声明致歉及作赔偿︱有片

大谈「跨行」演艺心路

在大会分享环节，张凌赫向大家分享自己生命中很重要的字——「跨」。他透露自己大学原本主修电气工程及自动化，按照原本的人生轨迹本应成为一名绘画图纸、计算数据的电力行业从业者。然而他为了突破自我，选择跨行成为一名演员。他表示：「我始终相信，人生最动人的转变，永远始于鼓起勇气跨出的第一步。」

他同时结合上月拍摄公益纪录片《凌探未来》、走访老家江苏多个重大科技工程的震撼体验，喊话表示：「我真诚期待更多台湾同胞可以跨越海峡，来大陆走一走看一看，亲身感受这片土地的生机与活力。」

张凌赫强调，两岸影视创作者本就有著相同的审美与共同的语境，文化的力量总能跨越山海，连接起两岸同胞的心。对于台湾粉丝的热情，他深表感谢，并期待未来两岸在影视、音乐及文化方面能有更多、更深、更广的交流与合作，也希望两岸年轻人未来能有更多交往的机会。

第十八届海峡论坛于昨日（12日）在福建厦门拉开帷幕。本届论坛延续「扩大民间交流、深化融合发展」主题，举办主论坛活动以及基层交流、青年交流、文化交流、经济交流四大板块共58项系列活动 。

