郑丽文访美︱抵三藩市侨胞拐杖搭「剑门礼」欢迎 称传达台湾人盼和平真实声音

国民党主席郑丽文访美团于香港时间今日（2日）近中午抵达三藩市。郑在步出入境闸门时，受到侨界热情迎接，热情侨胞以拐杖搭成象征荣耀的「剑门礼」迎接。郑丽文强调此行最重要目的是向美国以及国际朋友，传达台湾人民期盼和平的真实声音。



郑丽文一行，昨日深夜搭乘华航班机出发，台北时间今日中午抵达旧金山。前大使袁健生、国民党驻美代表秦日新等都到机场迎接，旧金山湾区侨胞也热情相迎，献上鲜花并挥舞国旗、高喊欢迎口号。侨胞并以手杖搭成象征荣耀的「剑门礼」，郑在众人掌声与欢呼声中穿过。

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郑丽文抵三藩市，获侨胞以拐杖搭「剑门礼」欢迎。facebook@国民党

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郑丽文表示，这趟访美之旅最重要的目的，是向美国各界及国际友人传达台湾人民期盼和平的真实声音。和平不只是台湾人民共同的愿望，更是维持区域繁荣发展的重要基础。

台湾社会期待的是稳定的两岸关系，以及让下一代能够安心发展的未来。国民党将持续秉持促进对话、降低风险、避免冲突的理念，与国际社会共同努力，守护台海和平与区域稳定。