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泰国公寓堕楼案︱26岁女子4楼堕地亡 事发前与台湾同性伴侣吵架

两岸热话
更新时间：15:30 2026-05-31 HKT
发布时间：15:30 2026-05-31 HKT

泰国曼谷一楝8层高公寓今日（31日）凌晨2时许发生堕楼事件，一名26岁女子从4楼堕地重伤不治。

据当地传媒报道，警局、曼谷急救中心医护人员以及救援基金会工作人员接报后赶到现场，发现女子倒地昏迷。医护人员抢救约30分钟，最终确认死亡。

死者在娱乐场所陪侍

死者为一名26岁女子，事发时身穿睡衣及紫色长裤。经初步检查，其颈部严重受伤并伴有多处擦伤。警方推测其从约10米高的4楼房间堕下。

警方调查发现，死者从事娱乐陪侍类自由职业，与其24岁的台湾女友租住该公寓，至今约两个月。初步消息指，事发前，台湾伴侣正在与朋友通电话。期间，死者曾大声表示：「不要讲那么大声，也关心一下我。」随后双方发生言语争执。

台湾伴侣曾要求「闭嘴」

警方称，台湾伴侣曾要求死者「闭嘴」，死者就入睡房反锁房门。警方初步估计，死者在情绪压力较大的情况下，从4楼房间堕下死亡。

目前，警方正进一步讯问该名台湾女子，并翻看公寓闭路电视录影及其他相关证据，以还原事件。

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