辉达台北新总部年底动工 拟每年投资1500亿美元

晶片巨头辉达（NVIDIA）昨日召开台湾员工大会，宣布台湾新总部预计今年底动工，2030年搬入，并将加大在台湾投资额至每年1500亿美元。

辉达昨日在台北新总部所在地皮举行员工大会，行政总裁黄仁勋表示，辉达台湾新总部将承袭加州总部设计精神，基地规划约70万平方英尺。目前，辉达在台湾约有1000名员工，未来几年将持续成长，新总部可容纳约4000名工程师与员工。

辉达台北新总部年底动工。 路透社

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黄仁勋强调，台湾将成为辉达全球非常重要的据点，也是人工智能革命的「中心」。辉达在台湾的投资额由四、五年前的每年100至150亿美元，增加至如今每年1000亿美元，并计划未来迈向1500亿美元。

对于外界忧虑AI可能触发裁员潮，黄仁勋则表示，AI可以提高企业生产力，反而要增加人手。