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神舟二十三号︱台青年首次观看发射 连战次子带队

两岸热话
更新时间：08:31 2026-05-26 HKT
发布时间：08:31 2026-05-26 HKT

中国国民党青发会主委、国民党前主席连战次子连胜武，前日也率领多名台湾青年赴大陆酒泉卫星发射中心，现场观看神舟二十三号载人飞船发射。这是首次有台湾青年现场观看大陆载人航天发射。

综合中时等台媒报道，神舟二十三号载人飞船前晚发射，兼任两岸和平发展基金会执行长的连胜武特别率领多位台湾青年前往观看发射过程，在场边受访时他直言，「心情是非常非常激动」。

连胜武说，这是中华民族非常伟大的里程碑，这次带年轻人来，也是要告诉台湾民众，中华民族已在往世界顶端的位置迈进，同时也希望鼓励台湾年轻人能拥有梦想、勇敢追梦。

期盼将有台湾太空人

对于有首位香港人升空，连胜武表示，希望有一天台湾青年、无论男女，都可以一起踏上大陆载人飞船，他也期盼未来有机会在两岸太空科学融合发展方面，台湾人能够做到一些贡献，踏出一些重要里程碑。

现场观看发射的台科大硕士生王翊馨表示，由于只有约400个观众座位，她非常荣幸拥有观看发射的机会，在现场她觉得很震撼。她提到，大陆在科技、太空等方面发展得很好，未来希望有多些机会两岸能互相交流、合作、学习。

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