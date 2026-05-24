郑丽文下月访美两周 聚焦台海和平常态化

台湾最大在野党国民党主席郑丽文预计6月展开访美行程，行程包括华盛顿、三藩市、纽约及洛杉矶等地。据报此行将聚焦台海和平常态化，郑丽文期盼为两岸和平找到永续的解方，并为台湾发声，不愿看到台湾安全变成交易筹码。

郑丽文预计6月访美两周，其中6月8日至12日访问华盛顿。首站落地西岸三藩市，再前往东岸波士顿、纽约和华府，并在返台前访问洛杉矶。

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台湾《联合报》引述消息人士报道，因中美元首「习特会」的会晤结果倾向避免台海爆发战争，与郑丽文想法一致，让郑丽文加大两岸和平论述的信心。

今次访问主轴拟聚焦「台海和平常态化」，包括两岸如何找到和平道路，以及美国可在中间扮演怎么样的角色等，目标是让台海和平得以长期持续下去，减少受到台湾内部政党轮替等因素影响。

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知情人士也称，郑丽文明白国民党还只是在野党，且台湾必须在大国间求生存，现在还未提出大倡议想法，期待先从增加两岸互信、降低紧张做起，并称两岸只有从文化、学术等不具政治敏感性的交流开始，后续才能谈比较具体的合作。

郑丽文本月10日接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时曾提出，应将冷战时期带军事对抗色彩的第一岛链，逐步转化为东亚的「和平繁荣之链」，并强调台湾不应被逼在美国和中国大陆之间二选一。