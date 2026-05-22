马英九医疗安排引发家属分歧 发声明否认授权马以南

据台湾媒体报道，前台湾领导人马英九基金会爆发财政纪律风波及内讧。有传台湾前领导人马英九近日健康状况亮起红灯，其家属于5月21日晚间发表声明。马英九的妻子周美青表示，考虑到马英九日后的医疗需求与照护规划，已与马家亲属达成共识，正式委托马英九的大姐马以南担任主要执行者；在必要时，将代表马家对外说明。然而，马英九今日（22日）发表严正声明，对妻子周美青及大姐马以南早前发布的代管医疗事务声明表示「错愕与遗憾」。马英九强调，绝不同意由马以南执行其医疗及个人事务，并斥责心腹幕僚涉嫌侵占资产，表示会追究到底。

驳斥失智谣传

马英九妻子周美青昨晚（21日）发布声明，指考虑到马英九的医疗需求，委请其大姐马以南担任主要执行者及对外发言人。对此，马英九今日亲撰手稿回应，指相关声明事先未经其同意。他重申，不能同意马以南将基金会事务交由现任董事会处理的主张，并要求尽速聘请廖继斌、赖幸媛等4位新董事，以整顿基金会。

马英九发布声明。 马英九基金会

马英九声明。 马英九基金会

周美青之声明。樊启明（老兵）@Facebook

马家之声明。黄扬明（剥鸡）@Facebook

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针对外界盛传其患有失智症，76岁的马英九澄清指传闻「可笑」，强调自己每日依然读报运动，思绪清晰。

马英九在声明中特别点名追随其十多年的幕僚萧旭岑及王光慈，指控两人涉嫌刑法侵占及背信罪，对此感到「痛心疾首」。马英九表示，他曾充分信任两人，万没想到两人在财务上做出「亲痛仇快」的事，故决心查明真相并移送法办。

被点名的马英九基金会前幕僚萧旭岑回应指，感谢周美青在声明中提及对幕僚付出的感谢。他认为任何涉及个人操守的指控，应给予当事人澄清的机会，相信一向知法守法的马英九会给予说明空间。基金会现任执行长戴遐龄则表示，尊重马家意见，但后续安排将以马英九的个人意见为准。