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马英九传身体抱恙 家属深夜声明：盼真正退休安享晚年

两岸热话
更新时间：12:07 2026-05-22 HKT
发布时间：12:07 2026-05-22 HKT

有指，台湾前领导人马英九近日健康状况亮起红灯，其家属于5月21日晚间发表声明。马英九的妻子周美青表示，考虑到马英九日后的医疗需求与照护规划，已与马家亲属达成共识，正式委托马英九的大姐马以南担任主要执行者；在必要时，将代表马家对外说明。

周美青之声明。樊启明（老兵）@Facebook
周美青之声明。樊启明（老兵）@Facebook
马家之声明。黄扬明（剥鸡）@Facebook
马家之声明。黄扬明（剥鸡）@Facebook

相关新闻：台媒：郑丽文内部称「马英九身体很差」

马英九的大姐马以南则在声明中强调，马英九服务台湾四十余年，一生清廉自律、奉公守法，家属希望能让他真正退休，安享晚年，基金会事务将全数交由董事会处理。马家人也表示，对于现在与过去所有曾与马英九共事的同仁与幕僚，永远感谢他们诚挚尽心的付出。

对此，马英九基金会执行长戴遐龄表示，本会尊重马英九家人的意见，关于后续安排，会遵照马英九的意见，择期对外说明。

而对于马家发表的声明，近来传出财政纪律问题的萧旭岑感谢对方提到「感谢过去所有的幕僚」。他认为，任何涉及个人清白与操守的指控，理应给予当事人说明澄清的机会，尤其是对于追随多年的幕僚。他相信，过去一向知法守法、且非常重视人情义理的马英九，应该会给幕僚说明的机会。

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