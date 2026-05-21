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国台办批赖清德讲话充斥欺骗 指美方不接受台湾走向「独立」

两岸热话
更新时间：08:42 2026-05-21 HKT
发布时间：08:36 2026-05-21 HKT

台湾领导人赖清德昨日发表上任两周年讲话，宣称台湾不属于中华人民共和国的一部分，「九二共识」无法解决两岸问题，又说军购是维持台湾安全与台海和平稳定的必要手段。大陆国台办指赖清德的讲话充斥谎言与欺骗、敌意与对抗，再次坐实其是不折不扣的「两岸和平破坏者」。国台办又说，美方了解中方的立场，重视中方的关切，同国际社会一样，不认同也不接受台湾走向「独立」。

美国总统特朗普结束访华后表示，不希望台湾「有人走向独立」，又说无意远赴千里卷入台海战争。对此，台湾在野国民党要求民进党当局回归两岸同属一中的「九二共识」、反对「台独」。不过，赖清德昨日在上任两周年讲话中，明言「台湾不属于中华人民共和国的一部分，『这是铁一般的事实』，『九二共识』无法解决两岸问题」，甚至称「台湾无论名称是甚么，都已是主权独立国家」。

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特朗普结束访华后表示，不希望台湾「有人走向独立」，又说无意远赴千里卷入台海战争。美联社
特朗普结束访华后表示，不希望台湾「有人走向独立」，又说无意远赴千里卷入台海战争。美联社

 

假惺惺宣称推动两岸交流

特朗普早前称，他很快会针对一项140亿美元（约1100亿港元）对台军售案做出决定。赖清德昨日说，若有机会与特朗普总统对话，会强调军购是维护台湾安全、维护台海和平稳定的必要手段，「我们希望这项军购能够持续进行」，「非常期待台美还有台湾跟民主国家能够更加共同合作，促进台海的和平稳定以及区域和平安全。」

赖清德同时宣称，台湾愿意在对等、尊严的原则下，与大陆展开健康有序的交流，但坚定拒绝「以和平包装统一的统战作为」。

国务院台办发言人陈斌华。
国务院台办发言人陈斌华。

大陆国务院台办发言人陈斌华昨日表示，赖清德的讲话顽固坚持「台独」错误立场，宣扬所谓「主权独立」、「互不隶属」谬论，渲染「大陆威胁」，升高两岸对立对抗，蓄意「以武谋独」「倚外谋独」，破坏台海和平稳定。

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「其一边继续鼓吹台独分裂、操弄反中抗中，一边假惺惺宣称推动两岸对话交流，妄图蒙蔽台湾民众、欺骗国际舆论。」陈斌华说，这些惯用伎俩已被越来越多台湾民众看穿看透，其欺骗行为和挑衅行径必将遭到两岸同胞和国际社会的坚决反对，注定失败。

陈斌华强调，台湾是中国的台湾，从来不是一个国家，过去不是，今后更绝对不是。「我们将坚持一个中国原则和『九二共识』，广泛团结台湾同胞，坚决打击『台独』分裂，维护台海和平稳定。祖国终将统一、也必将统一的大潮滚滚向前、势不可挡。」

国台办重申，习近平主席在同特朗普总统会谈中指出，台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定，处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。美方了解中方的立场，重视中方的关切，同国际社会一样，不认同也不接受台湾走向「独立」。

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