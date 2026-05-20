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人口老化危机│台湾拟向18岁以下民众发成长津贴 每月新台币5000

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更新时间：15:45 2026-05-20 HKT
发布时间：15:45 2026-05-20 HKT

台湾出生人口持续下降之际，台湾当局提出「台湾人口对策新战略」，包括向0至18岁民众每月发放5000元新台币（约合1000港元）成长津贴，以鼓励生育，缓解人口老化问题。

根据规划，成长津贴将部分纳入儿童未来账户，让孩子年满18岁后，可用于升学、创业等用途。据悉，这项政策每年预算约2000亿新台币（约500亿港元）。

近年来，台湾人口结构问题持续加剧。官方数据显示，截至今年4月底，台湾总人口约为2326.25万人，已连续28个月负增长；4月新生儿仅8144人，较3月进一步下滑。同时，65岁以上人口占比已突破20%，台湾迈入超高龄社会。

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