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台湾星二代︱孙安佐试自制喷火枪被捕 警再搜出疑具杀伤力枪械 

两岸热话
更新时间：12:02 2026-05-17 HKT
发布时间：12:00 2026-05-17 HKT

台湾资深艺人孙鹏及狄莺之子孙安佐，因在网上发布测试自制喷火装置的影片，昨日（16日）遭警方拘捕。警方随后在其寓所搜出疑似改装枪械，令案件由公共危险罪急剧升级至涉嫌非法持有枪械的重罪。检方昨晚已向法院声请羁押禁见，法院预计于今日（17日）下午开庭审理。

寓所捡两枪成定罪关键

孙安佐（现已改名孙健豪）日前在社交平台发布一段标题为「决定公开2026最新发明」的影片。片段显示，他在北投一处河堤旁测试以煤油为燃料的自制喷火枪，启动时瞬间喷出猛烈火势及浓烈黑烟，场面极度危险。警方指出，测试地点紧邻公众通道及民居，周边布满易燃灌木丛，极易引发火灾并造成社会恐慌。警方遂于昨日采取行动，将孙安佐及其陈姓经理人拘捕到案。

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案情随着警方的深入搜查而进一步升级。办案人员在孙安佐的寓所内，搜出两把违禁枪械，包括一把模拟枪及一把疑似改装枪枝。初步检测显示，其中一把疑似具备杀伤力，现已送交刑事局作精密鉴定。检方强调，若最终确认枪枝符合具杀伤力标准，孙安佐将触犯台湾《枪砲弹药刀械管制条例》的重罪，法律风险远超单纯展示喷火装置。

律师料法官以「屡犯」为由批准还押

士林地检署经复讯后，认定孙安佐涉犯恐吓公众、公共危险，以及持有具杀伤力枪枝与公告查禁模拟枪等多项重罪。考量到疑犯有逃亡、灭证、串供及反复实施犯罪的可能，检方依法向法院提出声请羁押并禁止接见通信。由于法院昨晚未有开庭，孙安佐需在拘留室过夜，待今日下午2时30分召开羁押庭定夺。

对于孙安佐面临的法律后果，有台湾执业律师分析指出，孙安佐早年曾在美国留学期间卷入枪击恐吓案并留有案底，2024年亦曾因携带瓦斯火枪现身台北信义区夜店街而遭调查。基于其过往涉枪的不良纪录，加上今次毫不避忌地将升级版危险武器放上网络，显示其严重欠缺法律观念。律师推测，法官极有可能以「有反复实施之虞」为由，批准检方的羁押声请。

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