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台媒高层赴京参加媒体人峰会 京：携手揭露台独分裂行径

两岸热话
更新时间：08:28 2026-05-14 HKT
发布时间：08:28 2026-05-14 HKT

大陆官媒前日举办两岸媒体人峰会，多名台湾主流媒体高层、政论名嘴被曝现身会场，包括《联合报》、TVBS、南华社、《观察》杂志高层等，引发岛内哗然。大陆国台办表示，两岸媒体应携手揭露台独分裂行径。台湾陆委会形容台媒到北京「听训」，并警告称若台湾媒体成为大陆渗透的「在地协力者」，最高可判囚7年。

由北京日报报业集团主办的第七届两岸媒体人峰会前日在北京举行，两岸100余名媒体负责人、传媒学者、新闻界代表等参加。

坚定不移推进祖国统一大业

大陆国台办副主任吴玺致辞时称，和平是两岸同胞的共同追求和期待，在当前严峻复杂的台海形势下，台独分裂势力不断散布虚假讯息，误导民众，煽动反中抗中制造两岸对立，严重破坏台海和平稳定。 她强调，两岸媒体应携手揭露台独分裂行径，守护台海和平，坚定不移推进祖国统一大业。

多名台湾主流媒体高层、政论名嘴现身会场，引发岛内舆论哗然。

台湾《自由时报》报道，据台湾安全部门掌握的讯息，出席者包括《联合报》大陆中心主任罗印冲、TVBS董事长资深特助徐涛、旺旺集团副董事长周锡玮、《观察》杂志发行人纪欣、《祖国》杂志发行人戚嘉林、台湾南华社社长赖连金，以及台大教授苑举正、评论员介文汲、郭冠英、赖岳谦等。国民党副主席张荣恭也出席。

台湾陆委会回应称，大陆召集台媒到北京「听训」，并教唆媒体「携手揭露台独分裂行径」，本质上是要求台湾媒体配合大陆对台进行跨境镇压，借由「以台制台」的恐吓手段限制台湾人民的自由。

陆委会警告或触犯台法律

陆委会警告，若出席的台湾媒体配合大陆担任「在地协力者」，将触犯法律，最重可处7年以上有期徒刑。

《星岛》中国组

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