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台立院通过1951亿军购特别条例 采购金额打六折

两岸热话
更新时间：09:30 2026-05-10 HKT
发布时间：09:30 2026-05-10 HKT

台立法院前日三读通过军购特别条例，国民党和民众党「蓝白」党团以人数优势，通过其联合提出的修正动议版本，采购项目限缩为对美军购，预算金额共计新台币7800亿元（约1951亿港元），较民进党当局最初提出的1.25万亿元（约3101亿港元）打了六折。

根据修正动议，明定采购项目包括美方已公开的「海马斯」多管火箭系统、反坦克无人机导弹系统等5项，预算上限3000亿元新台币。其次，美方在条例施行后一年内同意出售的第二期项目，按照发价书编列预算，上限为4800亿元新台币。

民进党当局此前力推的1.25万亿元新台币版本已十度被蓝白阵营联手否决。该版本预算主要靠举债筹措，被批评加重台湾财政压力、挤压教育医疗等民生开支，还因明细含糊被诟病。

军购特别条例三读通过后，国民党主席郑丽文说，民进党当局提出的空白支票，打着保卫台湾的幌子，却挂羊头卖狗肉，没有实质内容。蓝白守住议会运作的基本原则，没有让民意机构沦为橡皮图章。她也强调，必须要扩大两岸对话交流，寻求两岸关系和平发展，排除掉所有战争的可能性，台湾才能走向康庄大道。

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