Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台外交官陈家彦被撤职 10年前性骚扰女下属

两岸热话
更新时间：08:28 2026-05-09 HKT
发布时间：08:28 2026-05-09 HKT

台湾资深外交官陈家彦（圆图）被控10年前利用职务之便在酒店内对一名女下属搂腰，并将女方抱上床、压住上身，女方隐忍8年后向台湾外交部检举。台湾法院昨日判决出炉，陈家彦遭撤职，并停止任用2年。

陈家彦曾任驻加拿大温哥华台北经济文化办事处秘书、台湾外交部礼宾处副处长、驻美国休士顿台北经济文化办事处总领事衔处长、驻圣露西亚大使。

监察院指出，陈家彦2016年利用公务上权势及机会，在驻点酒店的长官休息房，趁女下属报告项目规划时，突然伸出双手抱住女方腰部，女方不断称「这样不行」、「不对」，但他仍未罢手。

涉事女子隐忍8年才向台湾外交部检举。她称陈家彦用力抱起她放到床边，身体压在她身上，还挡住房门欲阻扰她离开，她感到不舒服、恐惧和痛苦，「至今还会想到陈的汗臭味」。

监察院认为陈家彦行为已造成敌意性、胁逼性、冒犯性的工作环境，严重影响女下属人格尊严。昨日此案宣判，惩戒法院认为陈家彦确有性骚扰行为，判决他撤职，并停止任用2年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
15小时前
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
02:52
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
影视圈
13小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
11小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
7小时前
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
影视圈
14小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
2026-05-08 06:00 HKT
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
17小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
9小时前
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
时尚购物
18小时前
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
楼市动向
15小时前