台外交官陈家彦被撤职 10年前性骚扰女下属

台湾资深外交官陈家彦（圆图）被控10年前利用职务之便在酒店内对一名女下属搂腰，并将女方抱上床、压住上身，女方隐忍8年后向台湾外交部检举。台湾法院昨日判决出炉，陈家彦遭撤职，并停止任用2年。

陈家彦曾任驻加拿大温哥华台北经济文化办事处秘书、台湾外交部礼宾处副处长、驻美国休士顿台北经济文化办事处总领事衔处长、驻圣露西亚大使。

监察院指出，陈家彦2016年利用公务上权势及机会，在驻点酒店的长官休息房，趁女下属报告项目规划时，突然伸出双手抱住女方腰部，女方不断称「这样不行」、「不对」，但他仍未罢手。

涉事女子隐忍8年才向台湾外交部检举。她称陈家彦用力抱起她放到床边，身体压在她身上，还挡住房门欲阻扰她离开，她感到不舒服、恐惧和痛苦，「至今还会想到陈的汗臭味」。

监察院认为陈家彦行为已造成敌意性、胁逼性、冒犯性的工作环境，严重影响女下属人格尊严。昨日此案宣判，惩戒法院认为陈家彦确有性骚扰行为，判决他撤职，并停止任用2年。