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AI冒国民党主席郑丽文直播带货 山西网友蹭热度遭行拘

两岸热话
更新时间：19:14 2026-05-07 HKT
发布时间：19:14 2026-05-07 HKT

近期，山西大同网警在网络巡查中发现，网友邢某涉非法使用中国国民党主席郑丽文形象的AI数字人进行直播，相关行为已构成盗用、冒用他人身份名义招摇撞骗。目前该网友已遭行政拘留。

上月，郑丽文曾率领国民党访问团到访江苏、上海、北京。公安部网络安全保卫局昨日在微信公众号发文称，经警方核查，刑姓网友从事直播带货时，恰逢郑丽文访陆热度很高，于是萌生利用名人热度增加流量的想法。随后他利用AI工具生成了数字人形象及带货文案，并在社交媒体平台直播带货，引发关注。

网安局指出，该网友未经授权，擅自使用他人肖像生成AI数字人直播带货，构成盗用、冒用他人身份名义招摇撞骗的违法行为，违反《治安管理处罚法》规定，目前该网友已遭行政拘留。

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