台5民众举报违泊即遭冒名狂买Pizza 警员「大整蛊」遭记过法办

台湾发生离谱恶意泄露个人私隐事件。有最少5民众疑因检举违泊，旋即被人冒名狂买Pizza或在火锅店订位，怀疑是被人报复。当地警方调查后指，已将涉及泄露受害人个资的警员记大过及调查，但未提及犯案原因。

先调职再移地检署侦办

综合台媒报道，有何姓男子在FB专页「我是芦洲人」发帖，指在本月18日检举新北市五股区方洲六路芳洲公园违停后不久，便收到多条餐厅与披萨订单的简讯，订位名称更标注「方洲六」，疑手机号码被人冒用，恶意报复检举违泊。

台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB

台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB

台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB

台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB

帖文一出，即有多名网民回应，指有类似遭遇，当中，芦洲陈姓居民私讯何男指出，本月6日检举占用道路案件后，也曾遭人冒用姓名与电话订购披萨，事后已前往派出所报案。

事件迅即在台湾网络发酵，纷纷质疑警方泄漏投诉人私隐。

芦洲警分局22日下午召开记者会，指经内部调查，发现涉案者为28岁冯姓男员警，现任勤务中心执勤员。警方指出，冯员调任勤务指挥中心后，利用职务之便，盗用报案民众资料进行恶作剧订餐。

经查，冯员至少盗用5名民众报案资料，并订餐19次，其中已有4人正式报案。警方于21日晚间约谈冯员时，他已坦承犯行，并供称系以个人手机，透过VPN向披萨及火锅连锁店下单。

芦洲警分局表示，冯员行为严重违反纪律，已先记1大过并调离现职，勤务中心主任亦调整为非主管职。全案依伪造私文书、妨害信用及违反个资法等罪嫌，移送新北地检署侦办。不过，警方目前未说明犯案动机。