Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台5民众举报违泊即遭冒名狂买Pizza 警员「大整蛊」遭记过法办

两岸热话
更新时间：17:04 2026-04-22 HKT
发布时间：17:04 2026-04-22 HKT

台湾发生离谱恶意泄露个人私隐事件。有最少5民众疑因检举违泊，旋即被人冒名狂买Pizza或在火锅店订位，怀疑是被人报复。当地警方调查后指，已将涉及泄露受害人个资的警员记大过及调查，但未提及犯案原因。

先调职再移地检署侦办

综合台媒报道，有何姓男子在FB专页「我是芦洲人」发帖，指在本月18日检举新北市五股区方洲六路芳洲公园违停后不久，便收到多条餐厅与披萨订单的简讯，订位名称更标注「方洲六」，疑手机号码被人冒用，恶意报复检举违泊。

台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB
台湾有民众检举违泊，却被警员冒名狂点Pizza或到火锅店订店报复。FB

帖文一出，即有多名网民回应，指有类似遭遇，当中，芦洲陈姓居民私讯何男指出，本月6日检举占用道路案件后，也曾遭人冒用姓名与电话订购披萨，事后已前往派出所报案。

事件迅即在台湾网络发酵，纷纷质疑警方泄漏投诉人私隐。

芦洲警分局22日下午召开记者会，指经内部调查，发现涉案者为28岁冯姓男员警，现任勤务中心执勤员。警方指出，冯员调任勤务指挥中心后，利用职务之便，盗用报案民众资料进行恶作剧订餐。

经查，冯员至少盗用5名民众报案资料，并订餐19次，其中已有4人正式报案。警方于21日晚间约谈冯员时，他已坦承犯行，并供称系以个人手机，透过VPN向披萨及火锅连锁店下单。

芦洲警分局表示，冯员行为严重违反纪律，已先记1大过并调离现职，勤务中心主任亦调整为非主管职。全案依伪造私文书、妨害信用及违反个资法等罪嫌，移送新北地检署侦办。不过，警方目前未说明犯案动机。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
15小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
6小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
影视圈
2小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
21小时前
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
时事热话
3小时前
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
影视圈
2小时前
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
影视圈
7小时前
厚德邨男子身处高层单位外簷篷，谈判专家展开游说。梁国峰摄
珍惜生命｜将军澳厚德邨男子企跳 挂「迫害血书」控诉 谈判专家劝服救一命
突发
4小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
22小时前