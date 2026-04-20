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柯文哲夜市遭喷辣椒水 「真凶」竟是台中警局长

两岸热话
更新时间：16:26 2026-04-20 HKT
发布时间：16:26 2026-04-20 HKT

台湾的民众党创党主席柯文哲上周五（17日）在逢甲夜市遭「不明人士」喷洒辣椒水。台中警方调查后发现，是在场执勤的台中市第六警分局长周俊铭操作不慎，在试射所配领的辣椒水时「误伤」柯文哲等人，已被记过、调职。

向地试喷风吹飘散

事发于17日晚，柯文哲陪同民众党台中市议员参选人刘芩妤扫街时，岂料途中突遭不明人士喷洒辣椒水，连同柯文哲在内，现场20多人均感不适。由于事件涉及政治人物，引发社会关注，刘芩妤次日报案。

柯文哲日前到逢甲夜市时，遭「不明人士」喷洒辣椒水。中时
柯文哲日前到逢甲夜市时，遭「不明人士」喷洒辣椒水。中时
柯文哲日前到逢甲夜市时，遭「不明人士」喷洒辣椒水。中时
柯文哲日前到逢甲夜市时，遭「不明人士」喷洒辣椒水。中时

案件今日出现大反转，经调查，竟是台中市第六分局长周俊铭当时在勤务中，处理损坏之辣椒水喷雾器时，以喷洒地面处理，未请同伴带离现场，经风吹飘散，令附近人士不适，并无刻意向柯文哲等人及民众喷洒。

局方指周俊铭身为领导干部临场失措、处置不当，核予记过2次惩处并建议警政署调整非主管职务，并依伤害罪嫌函送台中地方检察署侦办，以昭公信。

 

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