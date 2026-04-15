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游台注意︱台湾连锁烤肉店爆食安事故 104人餐后上吐下泻69人送医

两岸热话
更新时间：14:12 2026-04-15 HKT
发布时间：14:12 2026-04-15 HKT

台湾知名连锁食肆上野烤肉饭，位于桃园的内坜店发生集体食物中毒，截至15日中午，已有104人用餐后上吐下泻不适，其中69人要送医治疗。涉事门店已被停业。

涉事内坜店即停业

据中时网报道，自13日起，陆续有民众反映，光顾上野烤肉饭内坜店后，出现食物中毒症状，要到医院看急症。

桃园市卫生局确认，不断有收到通报指在涉事门店进食后不适，已派员到该店取样本检查，为防范风险扩大，目前已依法勒令该业者暂停营业。

店家亦发出声明向消费者致歉，指初步怀疑可能与4月13日「马铃薯沙律」有关，但实际原因仍须以后续正式检验结果为准，将全力配合卫生局后续调查。

 

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