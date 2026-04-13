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野蛮客提告苗栗餐厅「回来吃」属恐吓 店主送200份姜丝大肠庆还清白

两岸热话
更新时间：10:40 2026-04-13 HKT
发布时间：10:40 2026-04-13 HKT

台湾有刁难客因未能在餐厅吃到「姜丝炒大肠」留下一星负评。店主调货后再邀客人「回来吃」，被提告恐吓。苗栗地检署审理半年后，决定不起诉。店主开心得送出200份姜丝大肠庆祝。

先给一星负评再提告

综合台媒报道，有40年历史的苗栗丽味客家菜，2025年8月有客人前来指定要吃姜丝炒大肠，遭邻桌先点了最后一盘，即在Google给餐厅一星负评再致电店家投诉。

台湾遭无理提告的餐厅店主，送出200份引发纷争的姜丝炒大肠庆祝获还清白。
台湾遭无理提告的餐厅店主，送出200份引发纷争的姜丝炒大肠庆祝获还清白。
台湾遭无理提告的餐厅店主，送出200份引发纷争的姜丝炒大肠庆祝获还清白。
台湾遭无理提告的餐厅店主，送出200份引发纷争的姜丝炒大肠庆祝获还清白。

店家无奈，向同业调货，再回电投诉者「哥！大肠调回来了，快回来吃！」结果被对方觉得「不怀好意、意志受压迫」，于是以恐吓为由提告。

苗栗地检署调查半年后，近日检方认定店主的留言没有恶意，决定以不起诉侦结。

店主随即在社群平台贴出检方不起诉通知书，并公布送出200份「罪魁祸首」的姜丝炒大肠，「不卖，我用送的」、「北市班班有鲜奶！我桌桌有大肠！舒服！」，庆祝终止了纠缠半年的无理提告。

 

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