中国观察：「九二共识」本为民进党而设 何以成两岸定海神针

国民党主席郑丽文前日在南京晚宴上提到，此次访陆再次证明在两岸关系上，「九二共识」的政治基础「依旧历久弥新」。「九二共识」命名者苏起随团到访，更让这一说法别具深意。

90年代末担任台湾陆委会主委的苏起，如今已是76岁老人。他曾坦言，2000年他提出「九二共识」的初衷本是为当时即将上台的民进党陈水扁政府而设。

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1992年，两岸海协海基两会代表在香港磋商，虽未就「一个中国」的定义白纸黑字达成协议，却形成各自口头表述、互不否认的默契，为翌年新加坡辜汪会谈奠下基础。

及至2000年台湾政党轮替前夕，苏起为这段两岸难得的共识赋予一个便于操作的名词——「九二共识」。其设计逻辑在于以「模糊」换取「弹性」：两岸都可在这顶帽子下，对「一个中国」各说各话，从而维持交流而不陷入主权争议的泥淖。

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被简化为「统一的前奏」

遗憾的是，民进党当局始终拒绝这一善意，尤其是2016年民进党再次执政后，不仅否认「九二共识」，更推行「去中国化」。经过20多年的政治攻防，这个词汇在台湾社会已被高度标签化，甚至被简化为「统一的前奏」，而非「和平的护身符」。

在两岸缺乏互信的当下，苏起随行访陆不止是政党间的交流，更像是一种「论述的唤醒」，唤起外界回望「九二共识」的初衷。

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历史的「善意」若无法转化为当前的政治共识，终将成为陈旧的记忆。如何让「九二共识」焕发青春，成为解套两岸僵局的「最大公约数」，大陆方面展示了诚意，多次表明只要承认「九二共识」，就能恢复沟通协商。

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台方是否愿对话代替对抗

关键是台湾方面的不同政治力量，是否深层理解和愿意接受这个「创造性模糊」，以对话代替对抗，以交流化解分歧，让这份跨越岁月的政治智慧，重新成为解冻两岸僵局的钥匙。

纪晓华