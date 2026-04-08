郑丽文访陆︱率国民党访问团拜谒中山陵
更新时间：10:12 2026-04-08 HKT
发布时间：10:08 2026-04-08 HKT
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国民党主席郑丽文今日（8日）上午率领访问团，到访南京中山陵并举行拜谒仪式。这是继2016年后，再有国民党主席率团访问大陆。
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中山陵坐落于南京市东郊紫金山，为国民党创始人孙中山先生的陵寝。孙中山于1925年在北京逝世，其后于1929年安葬于此。拜谒中山陵向来是国民党主席访问大陆的重要行程。
据悉，郑丽文此次访问行程为期六天，除江苏南京外，访问团还将转往上海及北京访问。
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