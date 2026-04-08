郑丽文访陆︱率国民党访问团拜谒中山陵

国民党主席郑丽文今日（8日）上午率领访问团，到访南京中山陵并举行拜谒仪式。这是继2016年后，再有国民党主席率团访问大陆。

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4月7日，国民党主席郑丽文率国民党访问团抵达上海虹桥机场，开启大陆参访行程。 新华社

郑丽文率团抵达上海开启大陆参访行程。 新华社

中共中央台湾工作办公室主任宋涛在机场迎接郑丽文。 新华社

中山陵坐落于南京市东郊紫金山，为国民党创始人孙中山先生的陵寝。孙中山于1925年在北京逝世，其后于1929年安葬于此。拜谒中山陵向来是国民党主席访问大陆的重要行程。

据悉，郑丽文此次访问行程为期六天，除江苏南京外，访问团还将转往上海及北京访问。