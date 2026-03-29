少年车神？︱台中电单车屡高速掟弯惹民怨 车手竟是11岁熊孩︱有片

台中大里区近期出现一辆无牌电单车常高速压车转弯、乱按喇叭、闸车等失序行为，惹来当地民众不满。警方循线索找到司机，发现竟是11岁的小六男生，已经训诫男童及其监护人。

路人提醒遭举中指反骂

据台媒报道，有多名网民反映，台中大里市区常有一辆无牌电单车在马路上失序驾驶，包括闸他人车辆、乱按喇叭、高速掟弯等，其他民众或司机对他表示不满，司机还会反骂或举中指，态度十分嚣张。

日前，有网民公开一段拍于大里区德芳南路、国光路二段路口的一段不当骑车影片，许多人留言「他才国小六年级，都没去上课，每天骑著这台没牌车，哔整路，害人摔车，父母亲还觉得自己的小孩没错，怪罪别人」、「之前遇过 沿路逼车 按喇叭…你看他，他还会对你骂脏话、比中指…」。

警方根据线索，找到涉事驾驶，发现是一名庄姓的11岁小六男生，偷偷将家中没有悬挂牌照的电单车骑上路。

警方指，男童未满14岁，因此对他和其监护人开出访谈、约制通知书，予以告诫和约制，同时告知将可依相关法规开罚。