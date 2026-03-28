恐怖双刀流｜箍煲不成当街插死前女友 冷血台男坐看断气

在台湾，台中市昨（27）日傍晚发生骇人听闻的街头情杀案。一名金融从业员疑因求复合不遂，竟在下班繁忙时间，手持双刀当街追斩任职业治疗师的前女友，更在利刀插入女方颈部后，冷血地坐在一旁「看著她断气」，行径令人发指。有途人见义勇为上前制止亦被划伤，疑凶其后驾车逃亡，最终穷途末路被捕。

「救命」声中倒血泊

案发于昨日下午5时许，正值下班繁忙时间。30岁姓陈男子在忠明路与华美西街口，拦截刚下班的26岁巴姓前女友，要求复合。遭拒绝后，陈男情绪失控，突然亮出预藏的两把利刀，不顾人来人往，当街疯狂追斩。

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目击者称，巴女惊慌奔逃，不断高呼「救命」，惟被追上拉扯倒地。陈男随即以一把长刀直插其颈部动脉，巴女当场血流如注，更令人心寒的是，行凶后陈男并未立即逃走，反而神情冷静地坐在倒卧血泊、颈上仍插着刀的巴女身旁，冷眼看著她死去。

据悉，死者是一名由高雄独自到台中工作的职业治疗师，为人开朗，同事亲友闻其噩耗均悲痛欲绝。

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逃入掘头巷就擒

事发期间，一名29岁王姓男子与37岁曾姓女子见状，奋勇上前阻止暴行，王男脸部亦遭划伤。陈男行凶后驾车逃逸，警方接报后沿途追截。陈男慌乱中将车驶入一条掘头巷，无路可退下自行下车投降，被警员当场制伏。

警方指，陈男被捕时身上沾满鲜血，其后一直行使缄默权，仅承认与死者曾为情侣。全案已依杀人罪嫌移送台中地检署侦办，详细犯案动机仍待进一步厘清。