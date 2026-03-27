柯文哲贪污案｜一审重判17年失2028大选资格 学者：如政治生命判「死刑」

前台北市长、民众党创党主席柯文哲因涉「京华城案」和政治献金，昨日一审被重判17年、褫夺公权6年，丧失2028年台湾领导人参选资格。民众党主席黄国昌发文称「难以置信」，民进党则「请当事人尊重司法，勇敢面对」。有台湾学者分析称，此次判刑如同对柯文哲的政治生命宣告「死刑」。

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此前台北地检署指控，柯文哲在2020年至2022年担任台北市长期间，助发展商威京集团将商办大楼「京华城」的土地容积率从560%升至840%，使其获利超121亿（新台币，下同，约29亿港元），向北院求刑28年半。

台北地方法院昨日下午一审宣判出炉，柯文哲于2020年3月24日至26日间，收受威京集团主席沈庆京等7人贿赂210万（约51.4万港元），犯贿赂罪获刑13年。因侵占民众党政治献金600万（约146.8万港元）、与前台北市长办公室主任李文宗等人共同侵占政治献金约6134万（约1501万港元），犯公益侵占罪；挪用「众望基金会」公款827万（约202万港元），犯背信罪。数罪并罚，合并判刑17年、褫夺公权6年，允许上诉。

根据台湾相关规定，若一审或二审遭判10年以上，就算可上诉、司法诉讼还未终结，被告也不得登记为台湾正副领导人候选人。今次判决意味著，柯文哲已丧失角逐2028年台湾大选的资格。

柯文哲听到一审宣判后，表情瞬间凝重，随即又微笑，他向北院表示自己不会逃亡，请求解除电子脚镮。他提到，先前的交保金是向母亲及妹妹借的，筹钱过程很勉强，请求法官不要再加保释金。北院随后裁定，维持原本7000万（约1713.6万港元）交保处分不变。北院称，柯文哲自始至终均否认全部犯行，足见犯后完全未能正视己身错误的态度。

现年66岁的柯文哲2019年创立民众党，连任党魁5年。2024年初他举旗挑战台湾领导人大位，尽管落败却也令民众党在立法院中成为关键少数。

绿白合渺茫 或推动蓝白合

柯文哲一审罪成再次搅动台湾政局，民众党主席黄国昌发文称「难以置信」，并喊话支持者「只要阿北（柯文哲）没有放弃，我们就不会放弃。」民进党则表示，一向尊重司法，不评论司法个案，也不接受无事实基础的指控，请当事人尊重司法、勇敢面对。

台湾东吴大学政治系助理教授张元祥分析指，判处17年重罪，形同对柯文哲的政治人格与政治生命宣告「死刑」；未来「绿白合」可能性更为渺茫，「蓝白合」向心力将进一步凝聚。