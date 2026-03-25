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国台办称和平统一后台湾基建将大跃进　「民众可自驾到北京」

两岸热话
更新时间：13:40 2026-03-25 HKT
发布时间：13:40 2026-03-25 HKT

国务院台办今日（25日）例行记者会上，发言人朱凤莲回应有传媒记者提出，大陆去年10月提出统一后台湾会有「七个更好」，其中就包括「和平统一之后，有强大祖国做后盾，台湾基础设施建设会更好」的详情。

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发言人朱凤莲表示，统一之后，大陆强大的基础设施建设能力将为台湾基础设施更新升级提供强大支援。台湾地区的交通、能源、农林、水利、都市更新等基础设施将重建与升级，台湾同胞的生活必将因此获得更大的便利。

朱凤莲指出，大陆可以帮助迅速建成环岛高铁，建造更多连接本岛东西部的高速铁路，两岸基础建设联通将逐步变成现实。例如，可以共同建造研究多年的海峡快速通道，让天堑变通途，台湾民众到时候就可以从本岛出发，沿著京台高速公路自驾到北京游览。总之，和平统一将是台湾基础建设、新型基础设施焕然一新的起点。

朱凤莲强调，希望广大台湾同胞像追求人生幸福一样，追求两岸和平统一，让自己工作生活的家园更畅通、更便捷、更美好。

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